Jeux africains de plage (Classement) : L’Algérie occupe la 2e place avec 15 médailles

L'Algérie, avec une moisson de 15 médailles (5 or, 5 argent, 5 bronze), occupe la 2e place du classement général, à une journée de la fin des jeux Africains de plage qui se déroulent sur l'île capverdienne de Sal.

La première place du podium est occupée par le Maroc avec 13 médailles (8 or, 2 argent, 3 bronze), alors que la Tunisie est troisième avec 7 médailles (3 or, 3 argent, 1 bronze). Les médailles d'or algériennes ont été remportées par Riham Senani (semi-marathon), Oussam Habiche (aviron), Oussama Habiche et Amina Rouba (aviron-couple mixte), l'équipe masculine de karaté (Kata) et Sara Moualfi (natation). Les médailles d'argent ont été l'œuvre de Amina Rouba (aviron), l'équipe féminine de football de plage, Nourddine Saidi (football freestyle), Mouad Ouites (karaté-kata) et l'équipe féminine de karaté (kata). Les médailles de bronze sont revenues à l'équipe féminine de handball de plage, Noureddine Saidi (football freestyle), Manel Hadj Said (karaté-kata), Ahmed Boudjatit (kite surf) et Merouane Betka (natation). La première édition des Jeux africains de plage, qui prendra fin dimanche, connait la participation de 886 sportifs, dont 74 Algériens, dans 11 disciplines inscrites au programme des Jeux de Sal-2019.