Dans la lucarne : Ce n’est plus une vue de l’esprit

Le football est un sport qui est très intéressant à suivre. Il n’est jamais « figé » comme l’on dit. Il subit de plein fouet les changements du temps qui passe. Et là, personne n’y peut rien. On avait disserté à satiété sur le nivellement par le bas du football africain. On l’avait affirmé à plusieurs reprises que les « petites équipes », comme on les appelait auparavant, n’existent pas. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas les choses en main, votre rang, quel qu’il soit, ne peut vous préserver de la débâcle ou de la « bérézina ». De nos jours, on le voit d’une façon des plus nettes. D’où la nécessité de sortir d’emblée le grand jeu afin d’éviter l’impensable. Tous les observateurs et autres spécialistes ont vu le match d’ouverture qui avait suivi la fête du football africain. Elle fut, on en doute pas, grandiose comme le sait le faire l’Egypte. C’est une tradition dans ce pays pour l’avoir déjà organisée à cinq reprises. Sur ce plan, il n’y a rien à dire. Ahmad Ahmad et son Bureau Exécutif, lorsqu’ils ont choisi l’Egypte au lieu du Maroc, savaient ce à quoi s’attendre. C'est-à-dire qu’il n’y aura pas de problème sur le plan organisationnel. C’est pour cela qu’on peut fermer les yeux comme dirait l’autre et ce, malgré les ennuis économiques et financiers auquels est confrontée l’Egypte de nos jours. Sur le plan technique, rien n’est sûr ou acquis. Bien au contraire, tout reste relatif. On ne le dira jamais assez qu’il faudra prendre en considération chaque adversaire que vous pourrait avoir sur votre chemin. Car, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il va vous «nuire» du fait que chacun veut gagner pour assurer sa qualification au second tour avant de prétendre à mieux. L’appétit vient en mangeant. L’affiche Egypte-Zimbabwe se présentait comme un « sens unique » pour les spécialistes et autres « bookmakers ». Finalement et sur le « ground » du Cairo-Stadium, « plein comme un œuf », tout s’était déroulé presque contre toute logique. Le pays organisateur avait joué, contrairement au mondial russe, avec sa vedette Mohamed Salah. En un mot, il avait évolué avec toutes ses « stars », notamment celles qui opéraient en Angleterre. En dépit de cela, les présents et les téléspectateurs ont vu une pâle copie devant un comparse qui n’était pas sur le terrain pour ne remplir qu’une « simple formalité ». Certes, les égyptiens sont parvenus à scorer sur une action rapide et une adresse personnelle de leur attaquant, mais sur le plan du jeu, les zimbabwéens ont montré un visage plus que séduisant et ont même mérité, au «pire», de faire match nul avec le pays hôte, tellement ils ont présenté un meilleur football. C’est vrai que souvent, ce n’est pas celui qui exhibe un meilleur football qui finira par l’emporter. Et c’est un peu la leçon à retenir de cette empoignade entre l’Egypte et le Zimbabwe. C’est vrai que les « pharaons » s’en sortent sans casse du fait qu’ils ont empoché trois précieux points, mais c’est un avertissement aux poulains du mexicain Aguiliri. On peut passer par les «mailles du filet» une fois, mais pas indéfiniment. Les «grosses pointures», comme on a tendance à les appeler, sont averties dans ce tournoi de la « fine fleur » africaine. Rien ne sera acquis pour tout le monde si on ne fait pas des efforts « titanesques » sur le terrain. Si on veut aller loin, il ne s’agit pas seulement de ménager sa monture, mais, cette fois-ci, de sortir tout ce que l’on a dans le « ventre » du fait que rien ne sera du «tout cuit» pour les uns et les autres. La victoire appartient certainement aux « lève-tôt », mais surtout à ceux qui vont au « charbon ». C'est-à-dire qu’il ne faut pas dormir sur ses lauriers et il suffit de dire je gagne que cela peut se faire comme par enchantement. Là, on fait fausse route et nos calculs peuvent s’avérer faux. A vérifier à travers cette 32e édition de la CAN qui pourrait être « cauchemardesque » pour ceux qui ne veulent pas trop « secouer le cocotier » !

Hamid Gharbi