Commentaire : Facilités et améliorations

En prévision de la saison estivale, les pouvoirs publics et à leur tête le ministère des Transports s’affairent à préparer les bonnes conditions d’accueil pour les membres de la communauté nationale établie à l’étranger.

C’est dans ce registre qu’il faut inscrire les dernières instructions adressées au directeur du port pour faciliter le transit des personnes et voitures. Le premier responsable du secteur a insisté sur la prise en charge des voyageurs dans de meilleures conditions en leur fournissant surtout des prestations de qualité et en répondant favorablement à leurs attentes et préoccupations. Cette démarche passe véritablement par l’assouplissement des démarches, la célérité dans les formalités administratives et autres. Le ministre de tutelle, qui a effectué une visite au port d’Alger, a mis l’accent sur l’importance et la nécessité d’une coordination entre les différents services portuaires qui interviennent en amont et en aval dans l’accueil et le transit des voyageurs et des véhicules. C’est cette coordination utile et efficace qui permettrait d’assurer un fonctionnement rapide et performant des structures portuaires qui s’apprêtent à accueillir un rush d’émigrés attendus durant les prochaines semaines.

Comme chaque été, les membres de la communauté nationale établie à l’étranger, et notamment en France, reviennent en masse au pays passer des vacances parmi les siens. Si certains préfèrent l’avion comme moyen de transport, beaucoup, si ce n’est pas la majorité, optent souvent en cette période pour le bateau, avec tout ce que ce moyen offre comme avantages, dont la possibilité de ramener la voiture et beaucoup de bagages. Les différents ports de voyageurs du pays et principalement celui d’Alger connaissent une intense activité durant cette période et les agents en charge d’accueillir les émigrés se trouvent souvent dépassés par le flux important, ce qui prête souvent à une incompréhension de la part des voyageurs qui crient au laxisme et à la bureaucratie. Une file d’attente immense se forme chaque été pour effectuer les différentes formalités administratives et douanières, créant ainsi une impatience et déception au milieu des membres de la diaspora, pressés de quitter l’enceinte portuaire et de rentrer chez eux. Cette pression subie par les uns et les autres est souvent perçue comme une bureaucratie exagérée, quand elle n’est pas qualifiée d’excès de zèle. En fait, ce flux important nécessite le renforcement des moyens logistiques et humains au sein des infrastructures portuaires pour faire face à cette situation. La mobilisation de tous les services qui exercent au niveau de ces infrastructures ainsi que l’allègement des procédures et des formalités s’imposent comme solution durant cette période de l’année. Même si beaucoup d’efforts sont déployés par les pouvoirs publics pour satisfaire la demande et répondre avec rapidité aux attentes des voyageurs, il reste que des insuffisances persistent et des lacunes sont relevées dans le dispositif mis en place. Toutefois, il est important de souligner que des améliorations sont constatées d’année en année en termes de conditions d’accueil des émigrés et en matière de rapidité dans l’exécution des formalités de passage et de dédouanement au niveau des structures portuaires. Cette souplesse introduite vise à faciliter les démarches administratives et douanières que doivent effectuer les émigrés à chaque retour dans leur pays. La facilitation de transit des personnes et des véhicules, opération qui prend beaucoup de temps pour les passagers et les services en charge, est constamment préconisée par les pouvoirs publics. C’est ce qui explique les instructions fermes du ministre de tutelle adressées en fin de semaine aux responsables du port, quelques jours avant le début des vacances d’été. Cela montre et prouve surtout toute l’attention qu’attachent les pouvoirs publics à la communauté nationale établie à l’étranger. Une attention qui apparaît dans toutes mesures et facilités accordées aux membres de la diaspora dans divers domaines. Elle se manifeste aussi par la volonté de l’Etat de tout faire pour réunir les conditions nécessaires matérielles, logistiques et humaines au niveau des différentes structures aéroportuaires pour garantir un meilleur accueil et des prestations de qualité, à la hauteur de la place importante qu’occupe cette diaspora au sein de la société. Les dernières mesures annoncées par le ministre des Transports sont à inscrire dans le registre de l’importance et l’intérêt qu’accordent l’Etat à la quiétude et au bonheur des émigrés qui aiment revenir chaque été pour sentir l’air du pays et profiter de bons moments auprès des leurs. La communauté occupe une place de choix. Elle est souvent au centre des préoccupations de l’Etat qui fait tout pour répondre à ses attentes et aspirations à travers des décisions, mesures et prestations offertes chaque année.

M. Oumalek