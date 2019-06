Marché de véhicules de Boumerdès : Bientôt Un nouveau site

Le marché hebdomadaire de véhicules d’occasion de Tidjelabine, à l’est de Boumerdès, «va poursuivre son activité de façon ordinaire, et ne sera pas fermé», a affirmé, jeudi, le wali de Boumerdès. «Aucune procédure légale n’a été prise pour fermer ce marché vital, et le président de la commune n’est pas habilité pour prendre cette décision», a indiqué Yahia Yahiatene, dans une déclaration à l’APS, en marge de l’ouverture d’une manifestation portes ouvertes sur la Gendarmerie nationale, à l’École de la police judiciaire des Issers. Ajoutant que ce «marché poursuivra son activité chaque samedi jusqu’à l’attribution de la gestion du site, au profit d’un opérateur privé, à travers un avis d’appel d’offres public». Le wali, qui a déclaré avoir appris cette nouvelle à travers un courrier du président de la commune de Tidjelabine l’informant de la «fermeture de cet espace à partir de samedi prochain», a signalé avoir adressé une note à ce dernier l’instruisant de «ne pas appliquer cette procédure de fermeture», car «elle n’entre pas dans ses prérogatives», a-t-il précisé. «La commune va poursuivre de ce fait la gestion de cet espace jusqu'au lancement d’un avis d’appel d’offres public, en collaboration avec les services des Domaines», a-t-il informé. Pour M. Yahiatene, cette «annonce de fermeture n’était pas étudiée. Elle est non conforme aux procédures en vigueur stipulant un accord du wali pour ce type de décisions d’importance», a-t-il souligné, ceci d’autant plus que ce marché, réputé à l’échelle nationale, «est une source de revenus pour la commune, voire pour toute la région, et sa fermeture ne sert pas les intérêts de la localité ni celle de la population», a-t-il estimé. Interrogé à ce sujet, le président de la commune de Tidjelabine, Kessoum Blekacem, a expliqué sa décision par de nombreux motifs liés, notamment au «prix de location élevé fixé par les services des Domaines, dans le cahier de charges relatif à ce site, conformément à la loi sur la délégation de service public». Expliquant par là, le «peu d’engouement des opérateurs, outre la lenteur des mêmes services dans la prise d’une décision concernant la gestion du site», a-t-il souligné. À noter que cet espace commercial de véhicules d’occasion, dont la création remonte à 1985, a bénéficié d'une étude technique visant ses réhabilitation et réaménagement, à tous les niveaux.