Auto-écoles : Qu’est-ce qui freine l’activité ?

La Fédération nationale des auto-écoles (FNAE) a réitéré, hier, son rejet pour le nouveau cahier des charges de création des auto-écoles, élaboré par le ministère des Transports et des Travaux publics.

S’exprimant, lors d’une conférence de presse tenue au siège de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), M. Bachir Laribi a indiqué que l’ensemble des gérants des auto-écoles contestent le contenu de ce nouveau cahier des charges qui ne répond pas à leurs attentes. Bien au contraire, l’animateur de la conférence de presse estime que cela risque de freiner l’activité et pourra même engendrer la disparition de plusieurs auto-écoles actuellement en exercice. «Nous avons déjà rejeté ce nouveau cahier des charges», a noté M. Laribi, ajoutant que le ministère des Transports l’a gelé sans avoir envoyé une correspondance aux différentes directions des transports des wilayas, pour les aviser de cette décision.

Selon le président de la fédération, cette situation empêche les gérants des auto-écoles d’exercer leur profession de façon normale.

Pour cela, dit M. Laribi, nous envisageons d’envoyer un autre communiqué au ministère des Transports et des Travaux publics, à l’effet de clarifier la décision comportant le gel de ce nouveau cahier des charges. «Il est important d’informer les directions des transports à travers le pays sur le gel de ce cahier des charges, pour permettre aux gréant des auto-écoles de mener à bien leur mission», a-t-il insisté. Et d’ajouter que les auto-écoles constituent un maillon de la chaîne de la prévention et de la sécurité routières.

Dans le cas où leur préoccupation ne trouve pas une suite positive, le président de la fédération n’écarte pas la possibilité de recourir à un sit-in de protestation devant le ministère.

La fédération, qui rejette formellement le contenu de ce cahier des charges, souligne la nécessite d’ouvrir les portes du dialogue afin de préparer un nouveau cahier des charges adapté aux besoins et à la profession.

De son côté, M. Hamid Menad, président de la fédération de Tizi Ouzou, a saisi l’occasion pour évoquer les difficultés qui entravent le bon fonctionnement des auto-écoles.

Il a, dans le sillage, émis certains propositions, entre autres la création des circuits d’examens et la nécessité de revoir la formation qui exige 25h de code et 30h de conduite. « L’État doit veiller sur l’application stricte du volume horaire des candidats», a-t-il souligné.

Pour sa part, M. Djamel Chelghoum, représentant de la fédération des wilayas du Sud-Est, a mis l’accent sur l’importance d’associer la corporation dans l’élaboration du cahier des charges régissant la profession.

«Les auto-écoles refusent ce cahier des charges, surtout que nous n’avons pas contribué à son élaboration», a indiqué l’interlocuteur, avant de poursuivre que leur participation est très importante vu qu’on connaît les exigences de cette activité.

Il convient de rappeler que le nouveau cahier des charges a été établi suite à l’adoption de la nouvelle loi 17-05 relative à la sécurité et à la prévention routières.

