Industrie électronique : La gamme évolue

Bomare Company, leader dans le secteur de l’industrie électronique, a présenté, à la presse nationale, sa nouvelle plateforme baptisée «Arena», en collaboration avec Foxxum, leader européen dans le développement de solutions smart, indique un communiqué de presse de la marque qui exporte des produits «made in bladi» vers le continent européen.

Avec le nombre incalculable de nouveautés technologiques qui révolutionnent le monde de la télévision à l’ère du numérique, les téléspectateurs voient leur usage de la télévision se métamorphoser, surtout avec l’essor que connaissent les producteurs des contenus web à travers l’évolution de leurs contenus, ils ne sont plus obligés d’avoir un démodulateur numérique pour accéder à leurs chaînes favorites ou regarder les derniers films.

C’est sur ce point précis que Bomare Company a décidé de lancer la plateforme «Arena», qui, compatible à Android TV, permettra aux clients de profiter de divers services web sous des licences officielles, une solution qui aura comme objectif de faciliter l’utilisation des Smart tv Stream aux clients en leur donnant un accès facile aux vidéos en streaming, live TV, Replay, ainsi que les VOD, a expliqué le PDG de Bomare Company. Contenant l’essentiel des applications IPTV, de streaming des chaînes tv et radio Web, cette plateforme regroupera les principaux fournisseurs de contenu web et vidéo à la demande tels que Netflix, HBO et Rakuten. Et pour rester à la page, «Arena» permettra également à ses adeptes d’avoir accès en première aux dernières nouveautés cinématographiques, vidéos et films en offrant un large contenu de thématique, films, séries, sport, santé, jeux et programmes pour enfants, a précisé Ali Boumediene. Ce dernier ajoute que cette nouvelle plateforme sera développée en premier lieu pour le marché européen, et sera par la suite disponible sur le marché algérien dès novembre 2019.

Grâce à «Arena», le propriétaire d’un téléviseur Stream System trouvera des facilités à utiliser la Smart tv Stream, à lancer une recherche pour trouver l’application, le film ou la série que vous souhaitez regarder, à créer une liste de favoris, à configurer et à limiter l’accès aux différentes applications, grâce au contrôle parental, à accéder au contenu de votre téléviseur, en le dupliquant, sur votre tablette ou smartphone, et à utiliser la tablette ou smartphone comme télécommande. La même plateforme permettra également à accéder à des contenus détaillés avec des choix de langue, à configurer la Smart TV selon les préférences, pas besoin d’une installation pour le démodulateur et plus de problème de connexion, car elle sera compatible à toutes les connexions internet.

Cet évènement a été, par ailleurs, l’occasion pour Bomare Company de faire découvrir en avant-première à l’ensemble des présents, sa nouvelle gamme de téléviseurs Stream Série 20 qui combinent design «ultra raffiné et technologie innovante», à travers des écrans dotés de protecteurs Anti Blue-Ray. Cette nouvelle gamme sera disponible dès le mois de janvier 2020.

«L’entreprise maintient encore et toujours son engagement envers sa clientèle, en cherchant à lui offrir les produits les plus inventifs», affirme Bomare Company, qui tient à rappeler que sa marque commerciale, «Stream System», est présente à la 52e Foire internationale d’Alger, qui prendra fin aujourd’hui.

Mohamed Mendaci