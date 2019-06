Entrepreneuriat : Cerner les besoins du marché

Tout jeune porteur de projet, investisseur national ou étranger, désireux d’investir en Algérie, doit établir au préalable des études de marché. Il devra s’assurer, donc, que le marché sur lequel il souhaite se lancer réponde à ses attentes. Il s’agira ici pour l’entrepreneur de s’assurer que son projet peut être réalisable commercialement et rentable financièrement. Mais pas que, l’impact sur l’environnement étant un élément très important dont il faut tenir compte.

Toutes les informations inhérentes à cette question, «démarrer un projet sur des bases solides», ont été détaillées aux participants d’un atelier sur l’économie verte et les énergies renouvelables. Les présents ont été unanimes sur l’importance de l’étude de marché, un préalable de la réussite de tout projet d’innovation. L’expert international, M. Yassine Allani, a fait savoir qu’il existe bel et bien en Algérie une déconnexion entre les entreprises et les porteurs de projets, car ces derniers ne parviennent pas à cerner les besoins réels du marché, pour pouvoir y répondre. «Souvent les jeunes porteurs de projets perdent du temps et de l’argent en tentant de lancer des produits ou des services, qui ne sont pas demandés par le marché», a-t-il regretté. Cet expert a, par ailleurs, relevé l’absence, dans la plupart des cas, de prototypes chez les jeunes innovateurs leur permettant de vendre leurs idées, en proposant du concret aux chefs d’entreprises.

Les intervenants ont pour leur part affirmé que l’étude de marché est, certes, importante, mais peu fiable en Algérie, car il n’y a aucune base de données sûre. «Dans notre pays, très peu de bureaux spécialisés en la matière existent (…) Faire faire des enquêtes de terrain est difficile est extrêmement coûteux», déplorent-ils.

L’autre point important souligné, lors de cette rencontre, concerne «la protection des inventions par des brevets», où les participants ont affirmé que cette procédure n’était guère une tâche facile.

«C’est un processus plombée par la lourdeur des procédures administratives et les contraintes financières qu’il faudrait éliminer au plus vite», ont-ils estimé. Ils ont cité, dans ce sens, le modèle chinois, devenu, durant ces vingt dernières années, le premier en matière de dépôt de brevets à l’échelle mondiale, grâce à une facilitation des procédures.

Au terme de cet atelier de deux jours, de jeunes diplômés d’universités algériennes ont présenté des projets écologiques, en souhaitant les voir breveter et commercialiser. Parmi ces jeunes, figure Rahma Kerchouche, une étudiante de la Faculté des hydrocarbures et de la chimie de Boumerdès, qui a présenté une méthode écologique d’élimination de métaux lourds dans un résidu pétrolier, par l’utilisation de plantes.

Elle a cité, à titre d’exemple, le bambou, caractérisé par sa capacité d’absorber le plomb, et la vétiver, une autre plante capable d’absorber le cuivre et d’autres matériaux lourds. Oussama Bafou, un autre innovateur, diplômé du Pôle d’excellence Schneider de Rouiba (Alger), a présenté un projet sur l’exploitation de l’énergie hydrique à partir des conduites d’eau. Une réflexion en cours pour générer de l’électricité à partir des pipelines de gaz naturel avec le même principe.

Ce projet, qui devrait profiter à la population des Hauts-Plateaux, qui regorgent de nappes phréatiques, vise à générer de l’électricité à partir d’énergie propre, à travers l’installation de turbines hydrauliques. Il a rappelé, dans son exposé, que la production nationale de l’électricité à partir de l’eau (hydroélectrique) ne dépasse pas 0,8%, alors qu’au niveau mondial, elle est de 75%.

Sarah A. Benali Cherif