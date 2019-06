Populations libyennes touchées par les intempéries : Aide humanitaire d’urgence de l’Algérie

Le président du Conseil social des tribus touareg de Libye, Hocine Lakouni Mohamed, s'est félicité, vendredi dernier au poste frontalier terrestre Tin Alkoum, situé à 230 km à l'est de la wilaya déléguée de Djanet, de toutes «les aides fournies et des efforts consentis par l'Algérie» durant les dernières années au profit de la Libye et de son peuple. Conduisant la délégation libyenne présente à la réception de ces aides humanitaires d'urgence envoyées par le gouvernement algérien aux populations de la région de Ghat, qui a été durement touchée par les dernières intempéries, M. Hocine Lakouni a précisé que «le peuple libyen en général, et les populations de Ghat en particulier, sont très contents de cette initiative humanitaire à laquelle se sont accoutumés le peuple et le gouvernement algériens, à travers leur générosité avec la Libye à plusieurs occasions», se réjouissant, à ce propos, «des aides et efforts déployés par l'Algérie» durant les dernières années «au profit de la Libye et de son peuple». Il a rappelé en outre que «ces aides interviennent dans le cadre de la concrétisation par l'Algérie des valeurs de solidarité avec les populations de Ghat», durement touchées par les dernières intempéries qui ont déferlé sur cette région frontalière avec l'Algérie, comme la wilaya d'Illizi et la wilaya déléguée de Djanet. Dans ce sillage, il a indiqué que «l'Algérie est l'un des premiers pays qui a toujours fourni aide et assistance à la Libye, notamment lors de telles catastrophes et de conjonctures difficiles», ajoutant «nous apprécions vivement la solidarité de l'Algérie, peuple et gouvernement, avec la Libye dans des circonstances aussi difficiles». Après avoir salué «les efforts de l'Armée nationale populaire visant à sécuriser ces régions frontalières», M. Lakouni a affirmé que les populations de la Libye «tiennent à la sécurité de l'Algérie car les deux pays partagent une histoire et un destin communs».

Ces aides incluent 2.000 kits alimentaires (77 tonnes), 18 tonnes d'eau minérale, des médicaments, 2.000 matelas et couvertures, deux groupes électrogènes, 16 pompes hydrauliques, des tentes ainsi que d'autres objets. A cette occasion, le wali d'Illizi a transmis à la délégation libyenne les salutations du gouvernement et peuple algériens au peuple libyen frère, soulignant que les deux peuples avaient réaffirmé leur solidarité en plusieurs occasions, d'autant plus qu'il n'existe aucun facteur susceptible de les diviser». Le wali a également fait part de «la volonté de l'Algérie de concrétiser une réconciliation nationale entre toutes les composantes du peuple libyen frère». A cette occasion, la délégation libyenne a salué « tous les efforts consentis par l'Etat algérien en faveur du peuple libyen depuis le début de la situation difficile qu'il traverse». Pour rappel, le wali d'Illizi avait révélé lors de l'arrivée de ces aides à l'aéroport de Djanet, jeudi, que l'Algérie a décidé d'envoyer ces aides «en réponse à l'appel lancé, aux autorités publiques, par l'Amenokal de la région d'Ajjer-Illizi», un appel «pris en charge par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire et le ministre de l'Intérieur». A cette occasion, le wali a salué les efforts de l'ANP et «sa grande contribution à l'opération d'acheminement de ces aides», ce qui dénote de «la solidarité de l'Algérie avec eux».