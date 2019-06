MSP : La polarisation ne sert pas les intérêts de la nation

Le membre dirigeant du Mouvement de la Société pour la Paix (MSP), Abdelmadjid Menasra, a appelé, hier à partir de Biskra, à procéder à «une évaluation du Hirak», qui a entamé vendredi sa 18e semaine de manifestations. «Le temps est venu pour qu'autorités, jeunes, partis politiques, société civile et autres procèdent à une évaluation de la situation, quatre mois après le début du mouvement populaire, et tenter d’analyser l’absence de résultats jusqu’à présent», a affirmé M. Menasra lors d'une rencontre politique, organisée à la salle de littérature, Ahmed-Réda-Houhou du chef-lieu de wilaya. Soulignant «l’importance et la valeur» du mouvement populaire, dont tout le monde est fier, M. Menasra a ajouté, néanmoins, qu’il n’est dans l’intérêt de personne de laisser ce mouvement persister, car, selon lui, «si la situation actuelle perdure, elle aura des répercussions négatives beaucoup plus importantes que ses effets positifs».

Ce membre dirigeant du MSP a mis l’accent, par ailleurs, sur le rôle de l'Armée nationale populaire (ANP) «en s’opposant à toute intrusion et en accompagnant le mouvement populaire, du fait d’être la seule à même de fournir des garanties en vue d’un dialogue consensuel et porteur de solutions», soutenant que «l’espoir demeure pour que ce mouvement produise des résultats à la hauteur des efforts du peuple».

M. Menasra a également suggéré la possibilité d'une solution constitutionnelle à la crise, considérant que «la polarisation idéologique et identitaire ne sert pas les intérêts de la nation».

Il a également relevé «la nécessité de s'en tenir aux revendications ayant rassemblé et unifié les Algériens».

Et d’ajouter : «Quiconque a un rôle à jouer dans la quête de solutions pour une sortie de crise devra constitutionnaliser les revendications populaires, en garantissant notamment de nouvelles conditions pour l'organisation des élections présidentielles». Evoquant la lutte contre la corruption,

M. Menasra a estimé que «le traitement effectif des dossiers ne s’opérera que dans un cadre légitime», assurant que l'économie nationale, qui traverse une situation difficile, a désormais «un besoin urgent de protection». A noter que cette rencontre politique a été organisée par le bureau de wilaya du Mouvement de la société pour la paix, dans le cadre de la commémoration du 16e anniversaire de la mort du fondateur du MSP, cheikh Mahfoud Nahnah, en présence de cadres, de militants et d’élus de cette formation politique.