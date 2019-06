Conseil national des enseignants du supérieur : Une solution constitutionnelle à la crise

Le Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) a dévoilé, hier, lors de son passage au Forum du journal El Wassat, son initiative de sortie de crise, intitulée «La feuille de route de l'université pour le dialogue national».

Son coordinateur national a affirmé à cette occasion que cette initiative des enseignants universitaires a pour objectif de parvenir à des solutions «constitutionnelles» et l'organisation de l’élection présidentielle «libre» et «transparente» dans «les plus brefs délais», en indiquant que le CNES rejette toute proposition «en dehors» du cadre constitutionnel. La feuille de route appelle à «un dialogue civil qui n'exclut personne et dont l'institution militaire ne devrait pas faire partie. Un dialogue qui sera dirigé par une instance nationale composée de six membres, dont ceux représentant la présidence de la République et le gouvernement, le Parlement avec ses deux chambres, la Cour suprême et le Conseil d'État, en sus, a-t-il précisé, de trois membres élus issus des partis politiques, de la société civile ou encore des personnalités et des élites nationales».

Abdelhafid Milat a expliqué que l'organe chargé de l'organisation du dialogue adressera, dès son installation et l'adoption des statuts et la désignation de son porte-parole, une invitation officielle à un dialogue national «approfondi» et «inclusif», dont l'unique but est de se concerter sur les mécanismes pour organiser l’élection présidentielle le plus tôt possible, ajoutant que ce sera au Président élu de mener les réformes politiques souhaitées par le mouvement populaire.

Il a noté que la feuille de route propose une révision de la loi électorale, en vue de conférer tous les pouvoirs nécessaires à l'organisation de l’élection présidentielle à l'organe national installé à cet effet, insistant à ce sujet sur la nécessité à ce que toutes ces procédures n'excéderaient pas une période de trois mois au maximum.

Interrogé par les journalistes, le coordinateur national du CNES a motivé son refus de rejoindre les initiatives proposées par la scène politique par le fait qu’elles ne sont que de « simples » déclarations publiques « dépourvues » de mécanismes de mise en œuvre et relevant de certaines « orientations politiques et idéologiques », critiquant par la même certaines initiatives qui appellent à une période de transition, à une Assemblée constituante et à une personnalité consensuelle, car elles pousseront le pays dans des scénarios politiques « sans fin » et dans lesquels il est, à ses yeux, impossible de s’entendre. S’exprimant au sujet de l'initiative lancée sur les réseaux sociaux, qui suggère le remplacement de la langue française dans les universités par l'anglais, Milat estime que l'anglais demeurera la langue « universelle », d'autant plus que certaines disciplines doivent être étudiées en anglais. « Même le président français, Macron, a exigé l'exclusion du français et le recours à l'anglais dans l'enseignement », a-t-il fait remarquer. En ce qui concerne la langue arabe, il a rappelé que la loi sur l'arabisation est gelée, mais, a-t-il précisé, elle doit également être «développée».Sur la question syndicale et l’existence de deux ailes au sein de son organisation, le coordinateur national du CNES a annoncé la fin du conflit interne que le syndicat «subit depuis des années» et assuré que la justice a tranché dans ce conflit pour la légitimité de la représentation du syndicat et refusé la tenue de la conférence parallèle tout en reconnaissant la direction actuelle comme une direction «unique» et «légitime».

Salima Ettouahria