AHD 54 : Une présidentielle avant la fin de l’année

Le président du parti AHD 54, Fawzi Rebaïne a proposé, hier à Alger, l’organisation d’une élection présidentielle avant la fin de l’année en cours, exprimant le souhait de voir l’institution militaire «continuer» à accompagner les revendications du mouvement populaire appelant au départ de tous les symboles de l’ancien régime. «Nous appelons à l’organisation d’une élection présidentielle avant la fin de l’année en cours, à condition que celle-ci soit précédée par une période consacrée à la prise en charge des revendications légitimes du hirak populaire dans tous les domaines», a indiqué M. Rebaïne lors d’une conférence de presse, soulignant que les revendications du peuple étaient «claires» dès le début.

Au regard des priorités politiques et socio-économiques du pays à prendre en charge, le président de Ahd 54 a affirmé qu’«il est nécessaire avant d’engager l’opération électorale, d’assurer le départ de certains symboles tels que Abdelkader Bensalah (chef de l’Etat) et de Noureddine Bedoui (Premier ministre)», exprimant le vœu de voir l’institution militaire «contribuer davantage à l’accompagnement» du hirak populaire et à la réalisation de ses objectifs «légitimes».

Les solutions aux problèmes «existent, mais à condition de changer le régime», pour s’entendre ensuite sur un président de la République «légitime» puis opérer des reformes globales, a-t-il soutenu, mettant en garde le hirak populaire contre l’éventualité de tomber dans une impasse. Evoquant la question de l’emblème national, Fawzi Rebaïne a estimé que le drapeau de l’Algérie et les constantes de la nation algérienne sont «connus» et qu’«il est inutile de nous créer d’autres problèmes dont nous pouvons nous en passer et qui, en réalité, n’ont pas lieu d’exister».