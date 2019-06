FFS : Ouvrir des canaux de dialogue

C’est Belkacem Benameur, l’ancien adjoint du secrétaire national, qui a été plébiscité, hier, comme nouveau Premier secrétaire du Front des forces socialiste (FFS), à l’issue d’un Conseil national qui s’est tenu au siège du parti à Alger.

Le conseil a été marqué par des rixes entre militants opposés de ce parti, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre.

Dans son allocution, le nouveau premier secrétaire a révélé son plan d’action et sa feuille de route, avant l’organisation du prochain congrès national prévu «pour le mois d’octobre prochain».

M. Benameur a affirmé que sa mission «n’était pas de prendre le pouvoir ou de le partager, mais plutôt d’arriver à une vision unanime de l’Algérie indépendante». Celui-ci a appelé la classe politique «à donner un contenu politique au slogan populaire ‘‘qu’ils partent tous’’, et à respecter la volonté du peuple algérien qui manifeste depuis 18 semaines pour le départ du pouvoir en place», a-t-il ajouté.

Pour M. Benameur, «les Algériens se sont engagés dans le processus de construction de l’Etat et ne sont pas dans la logique des conflits régionaux et ethniques». Il trouve dans l’expression populaire des 18 vendredis consécutifs, la consécration de la volonté populaire «tous les Algériens sont contre la Issaâba, le peuple a dépassé les clivages idéologiques, et ne vise pas la conquête du pouvoir mais la construction de l’Etat».

Par ailleurs, il a affirmé que le FFS entend ouvrir des canaux de dialogue avec tous les acteurs politiques en vue de discuter et réfléchir sur une issue de la crise. Néanmoins, le SG avance que «pour entamer le dialogue il faut au préalable, que la volonté politique soit présente» or, poursuit-il «il faut d’abord répondre aux exigences de la population».

Le membre du bureau politique du FFS, M. Sofiane Chouikh a lu un communiqué à l’issue des travaux du BP, dans lequel le parti constate que dix-huit semaines après le début de ce mouvement révolutionnaire «nous assistons à un éveil et une détermination sans égale des masses populaires pour la reconquête de leur dignité et de leur droit à l’autodétermination».

Le parti dénonce ce qu’il qualifie de «tentatives de recomposition clanique» visant à pérenniser «un système finissant, rejeté par tout un peuple». «D’un autre côté les multiples dossiers épineux de corruption n’ont fait que révéler la nature de ce système qui a structuré l’Etat en organisation mafieuse», explique M. Chouikh pour qui le mérite du mouvement né le 22 février est «la mise à nu des secrets de l’Omerta».

«La situation actuelle traduit largement l’expression de la faillite d’un système de pouvoir autoritaire et illégitime installé et maintenu par une série de coups de force depuis 1962.

L’enjeu et le défi majeur consistent à assurer, selon le FFS, «le passage pacifique et consensuel d’un système autoritaire fermé à un système démocratique ouvert qui permettra l’autodétermination individuelle de chaque Algérienne et Algérien et l’autodétermination collective du peuple». Le FFS tient toujours à son projet «d’Assemblée constituante», considéré comme un prélude «pour sortir du provisoire et des incohérences politiques et juridiques et rendre irréversible la démocratie» et le «retour à la légitimité populaire».

Le communiqué du FFS rendu public indique que seul un Etat de droit issu de ce socle constitutionnel incontesté et incontestable et qui aura comme base la démocratie politique, le pluralisme, l’égalité homme-femme, les libertés individuelles et collectives, l’indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs dans le cadre d’un Etat civil, est ce qui pourra «réconcilier l’Etat et la société, renforcer la cohésion nationale et faire renaître la confiance indispensable à l’édification d’une nation libre et épanouie».

Tahar Kaïdi