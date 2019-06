Dans la LUCARNE : Confirmer nos prétentions

La CAN a démarré vendredi dernier avec la cérémonie d’ouverture et aussi le match inaugural entre l’Egypte et le Zimbabwe (1 à 0). La 32e édition de la CAN a vraiment débuté. Une fois n’est pas coutume, elle se jouera en été. La canicule, faut-il le répéter, atteint des seuils impossibles. Ce changement a été imposé par les grandes puissances qui tiennent le football entre leurs mains. Le nouveau président, Ahmad Ahmad, n’a pas osé le moindre refus. Car les européens ne voulaient pas que leurs joueurs partent un mois durant pour participer à la CAN. Ainsi, ils sont satisfaits qu’on se plie à leurs doléances sans frais. Ceci dit, cette CAN, qui se jouera avec 24 clubs, ne sera pas facile pour les uns et les autres. Les nations participantes évitent d’émettre un quelconque pronostic pour faire baisser la pression sur les joueurs. Toujours est-il, il y aura beaucoup de prétendants au sacre final. Parmi eux, on peut citer notre pays qui s’est bien préparé et qui a laissé une très bonne impression, notamment lors de son dernier match amical contre le Mali. C’est un peu la référence pour notre sélection nationale. Certes, dans les matches officiels tout peut changer. Car, chacun apportera des correctifs dans son jeu et l’enjeu, l’engagement ne seront pas les mêmes. Les Algériens le savent, mais cela n’a pas empêché, Djamel Belmadi, de se montrer assez ambitieux en affirmant «j’irai en Egypte pour l’emporter», même s’il n’avance pas de garanties. Il sait que ce ne sera pas facile pour tous et même pour le champion en titre : le Cameroun. C’est vrai que le pays hôte sera quelque peu avantagé, mais... Les nôtres qui sont en place au Caire depuis mardi dernier ne pensent désormais qu’à leur premier match contre le Kenya. Ce pays n’est pas inscrit parmi le gotha africain, mais il possède un groupe capable sur un match à créer l’exploit. D’où la prudence affichée par Belmadi et son groupe. Car, le problème qui se pose pour le monde à quelques heures du match contre le Kenya, c’est un peu la hantise du «ratage». On se met comme une «couche supplémentaire» de pression sur les épaules. Car tous les spécialistes vous diront que dans les tournois comme la Coupe d’Afrique, le plus important, c’est de bien rentrer dans la compétition. Le meilleur moyen de s’en sortir est de ne pas rater la première rencontre. D’où l’importance de cette empoignade contre le Kenya. Un succès nous assurerait presque 50% de la qualification au prochain tour. Belmadi et ses joueurs sont conscients par rapport à ce qui les attend au Caire. Ayant bien assimilé leur élimination précoce au Gabon, ils veulent aujourd’hui dimanche frapper un grand coup qui sera en même temps un message pour tous les prétendants. Ce qui est réconfortants reste le fait que les joueurs algériens, les «stars» en première ligne, sont très motivés pour ne pas revenir bredouille au bercail. Avec Belmadi la «grinta» est revenue au sein de notre sélection nationale. Ce qui sera un autre atout entre les mains de l’ex-coah d’El Annabi.

Hamid Gharbi