Algérie - Kenya : Réussir son entrée en lice

C'est le jour J. Les choses sérieuses commencent dès ce soir à 21h pour les Verts. L'Algérie fait son entrée en lice dans cette 31e Coupe d'Afrique des nations qui se déroule en Égypte, du 21 juin au 19 juillet prochain.

Arrivée sur la pointe des pieds dans cette compétition où elle figure parmi les outsiders, la sélection nationale sera confrontée à son homologue du Kenya pour le premier match du groupe "C", qui renferme aussi les formations du Sénégal et de la Tanzanie. L'objectif des poulains du coach Belmadi, dans cette rencontre, est d'éviter le piège des "Harambee Stars" et de vaincre pour bien entamer cette compétition continentale. En effet, la production et le parcours de l'EN dans cette CAN 2019 dépendra beaucoup de son rendement et de son comportement lors de ce premier match. En proie au doute depuis quelques années, malgré la qualité et le talent dont elle dispose, l'équipe nationale a besoin d'une victoire convaincante face aux camarades du milieu du terrain Akumu pour retrouver toutes ses sensations et sa confiance.

Le sélectionneur national, qui visiblement semble avoir bien cerné les difficultés dont souffre l'EN, en est parfaitement conscient. Dans un entretien accordé à une grande chaîne de télévision étrangère spécialisée, il explique clairement que l'EN a fait une bonne préparation, mais que dans cette coupe d'Afrique tout dépendra de son équipe et du comportement de ses joueurs. "Tout le monde sait qu'il y a de la qualité au sein de cette équipe. Il n'y a aucun doute là dessus. Cependant, cela ne suffit pas pour réaliser un bon parcours dans cette CAN, même si on a fait une bonne préparation. Il faut se montrer volontaire, généreux dans l'effort et se battre à fond dans chaque match, quel que soit l'adversaire, pour espérer atteindre ses objectifs." Pour rappel, l'équipe nationale à entamé sa préparation début juin au centre technique de Sidi Moussa, avant de rallier Doha (Qatar) pour une stage précompétitif, ponctué de deux joutes amicales face au Burundi (1-1) et au Mali (3-2). De leur côté, les joueurs semblent déterminés à réaliser une bonne CAN et à faire sensation dès le premier match. "Franchement, on a réalisé une bonne préparation avec le staff technique. A présent, on a juste envie que la compétition débute pour montrer de quoi on est capable. L'ambiance est excellente au sein du groupe où règne un bon état d'esprit. Les joueurs sont déterminés. Ils en veulent et sont prêts à se donner à fond pour mouiller le maillot, honorer les couleurs nationales et surtout donner beaucoup de joie à nos supporteurs. Je sais que beaucoup de personnes ne croit pas en nous, mais je peux vous assurer que dans la tête de tous les joueurs présents, on va disputer cette coupe d'Afrique des nations pour la gagner. Pour ce qui est de la rencontre face au Kenya, on sait parfaitement qu'on aura affaire à un adversaire difficile à manœuvrer. On ne doit rien lâcher et surtout être présents dans les duels", a déclaré Feghouli dans les colonnes de la presse nationale, à l'occasion de la première séance d'entraînement au Caire.

Chez l'adversaire, l'optimisme est de mise aussi. Le Kenya, qui a réalisé l'essentiel de sa préparation en France avec deux rencontres amicales face à Madagascar (1-0) et RD Congo (1-1), a très envie dépingler l'Algérie pour espérer avoir une chance de qualification pour les huitièmes de finale. "La sélection, qui revient dans la compétition continentale après quinze ans d'absence, vit un rêve. Les joueurs sont sur un nuage et veulent continuer de rêver. On doit maintenir cette bonne dynamique. Même si l'Algérie est favorite sur le papier, je pense qu'on a un bon coup à jouer dans cette rencontre. Sur un match tout est possible face à une sélection algérienne capable du meilleur comme du pire. Cela dépendra de nous et de notre volonté à faire un grand match. De toute manière on est condamné à l'exploit pour avoir une chance de qualification au second tour", a souligné le technicien français Sébastien Migné, ancien adjoint du grand connaisseur du football africain, Claude Leroy.

Pour ce qui est de l'effectif et du schéma tactique de l'EN, tout porte à croire que le staff technique des Verts va choisir l'option offensive, avec quand même un minimum de prudence et ce malgré quelques incertitudes. Surtout lorsqu'on sait que l'EN aura affaire à un adversaire qui va jouer avec un bloc-équipe relativement bas et compter sur les contre-attaques et les balles arrêtées principalement pour répliquer. A l'exception de M'Bolhi, Belamri, Mandi, Attal, Feghouli, Abeid, Mahrez ou encore Bounedjah, qui sont quasiment certains d'être titulaires pour ce premier match, le Onze de Belmadi dépendra surtout du choix du schéma tactique et de l'animation offensive adoptés.

A ce niveau Belmadi a plus d'un tour dans son sac. Disposant d'un effectif riche, en termes de qualité, il a concocté plusieurs systèmes différents en prévision de cette CAN. Le sélectionneur national n'est pas du tout le genre de technicien à s'enfermer dans une seule configuration.

Depuis sa prise de fonction à la tête de l'EN, il a évolué avec différents schémas, en fonction de l'adversaire et du déroulement des matchs. L'Algérie à déjà évolué en 4-5-1 échelonné en 4-2-3-1 ou en 4-1-4-1. On a aussi vu l'EN jouer en 4-4-2 en losange et aussi en encore en 4-3-3. Quelle que soit la configuration retenue, il va surtout falloir se battre pour arracher un succès et faire une bonne entame de compétition.

Rédha Maouche

L’EN avec tous ses atouts