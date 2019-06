Clôture du tournoi de l’Amitié ambiance chaleureuse

Le challenge "Ramadhan-foot" du tournoi de l’ Amitié a pris fin jeudi soir dans une ambiance festive au mini-complexe de sport de proximité de l'association "la Radieuse" à Hai El Othmania (Maraval) d'Oran, en présence de personnalités sportives et de nombreux férus du sport roi. La fête de cette édition a commencé avec la finale des moins de 20 ans, qui a opposé une formation du quartier de Médioni à celle de Hai ES-Salam, suivie de la finale régionale qui a mis aux prises deux équipes de la wilaya de Mascara, Djeniène El Meskine à celle de Zahana. La grande finale seniors attendue par le public a été remportée par l’équipe du quartier de Haï Hamri aux dépens de leurs adversaires de Sidi Chahmi, marquée par un grand fair-play et une joie partagée. Ce tournoi, organisé depuis le début du mois sacré de Ramadhan dans le cadre de l’ animation footballistique de proximité par l'association sportive "La Radieuse", a vu la participation de plus de 80 équipes de plusieurs wilayas du pays et une partie des quartiers d’ Oran avec un programme de 6 matchs par jour. "Les tournois du Ramadhan ont une saveur spéciale et nous en gardons de très beaux souvenirs. Il s’ agit toujours d’une compétition acharnée. Personne ne se soucie du prix du tournoi, mais chaque quartier souhaite triompher à travers l’ équipe qui le représente", dira Mouloud Ouamara de Hai Sabah un phénomène footballeur de quartier. Et comme toujours, fidèle à ses traditions, l’AS Radieuse a rendu un hommage au pompier Abdelkader Sahnoun, qui avait créé l’évènement dernièrement en sauvant, avec un grand courage, toute une famille d’une mort certaine suite à l’incendie d’une habitation dans le quartier de M’dina Djedida, Oran. Elle a également honoré les dirigeants, entraîneurs et joueurs des clubs de la wilaya d’Oran, l’OM Arzew, le NASR Es-Sénia et l’ AS Mers El Kébir après avoir réalisé cette saison l’accession. Les équipes lauréates de ce tournoi ont reçu leurs cadeaux dans une ambiance de grande fête footballistique lors de la cérémonie de clôture, en présence des anciens internationaux, Lakhdar Belloumi, Foudil Megharia, Benzerga Cheikh et l’ex-arbitre international Mohamed Hansal.