Salah Assad, ancien international : «Avec Belmadi, je suis optimiste pour la sélection»

*Vous avez assisté aux deux rencontres amicales de l’EN à Doha face au Burundi et au Mali. Quelle impression vous ont laissé les Verts ?

Il s’agissait de deux matches de préparation précédant la CAN.

Personnellement, je trouve que lors de ces deux rencontres, l’EN a été bonne dans l’ensemble. Contre le Burundi, c’était un match assez serré, avec une équipe adverse bien en place difficile à manier qui a fait une opposition farouche à notre sélection. C’est un bon test de préparation pour les joueurs et pour le sélectionneur Djamel Belmadi pour mettre en application par les joueurs de ses directives et orientations de jeu. Face au Mali, il s’agissait d’une opposition d’un meilleur niveau, au vu de la qualité des joueurs adverses et de l’équipe malienne dans son ensemble. Notre équipe a fourni une bonne prestation, avec sur le terrain des joueurs déterminés qui ont réalisé de bonnes phases de jeu. Ils ont aussi montré qu’ils avaient du caractère puisque, menés à deux reprises, ils ont eu les ressources mentales nécessaires pour revenir à chaque fois au score pour ensuite l’emporter au final. C’est une très bonne chose pour le moral des joueurs.

*Êtes-vous pour autant optimiste pour notre sélection pour cette CAN ?

Oui, il faut toujours être optimiste parce qu’avec Belmadi, j’ai constaté, en voyant jouer la sélection, qu’il est en train de la faire progresser malgré le peu de temps qu’il a eu. Il y a de bons joueurs dont la plupart sont jeunes avec d’énormes qualités. Je dis que quels que soient les résultats obtenus par l’équipe nationale dans cette phase finale de coupe d’Afrique en Egypte, il faut laisser Belmadi poursuivre son travail. Il n’y a que le temps et le travail qui feront progresser notre sélection. Il faut se montrer patient avec Belmadi et son équipe. Au fil du temps, j’ai la conviction qu’elle sera encore plus forte et qu’elle fera parler d’elle. Espérant qu’elle réalisera des résultats intéressants lors de ce grand tournoi africain. L’EN a du potentiel. Toutefois, je dis qu’il faut rester mesuré car en football, il y a beaucoup d’incertitudes.

*Qu’est-ce qui a attiré le plus votre attention dans cette équipe ?

J’ai vu des joueurs animés de beaucoup de volonté et d’une grande détermination. Ils sont motivés et on voit bien qu’ils évoluent bien sous la direction de Belmadi. J’ai constaté un excellent esprit d’équipe et une très bonne ambiance au sein du groupe. Ils sont contents, comme j’ai pu m’en apercevoir, de travailler avec Belmadi et son staff.

J’estime, au risque de me répéter, que quelle que soit l’issue de la CAN pour l’équipe nationale, il est impératif de laisser Belmadi poursuivre son travail et sa mission. Je suis convaincu qu’il fera progresser cette équipe.

*Ne craignez-vous pas que le fait que nombre de joueurs n’ayant pas beaucoup de matches ensemble se répercutera négativement sur le rendement de la sélection ?

C’est le problème des dates qui concerne toutes les sélections. Belmadi n’a pas encore eu le temps nécessaire pour faire tout le boulot qui l’attend. Cela dit, si je me réfère à ce que j’ai vu lors du match amical devant le Mali, ce n’est pas mal. Il y a des signes qui ne trompent pas et qui nous laissent entrevoir une bonne CAN pour les Verts inchallah. Belmadi a fait jouer ses poulains sous une très forte chaleur et ils ont bien répondu. Ils ont produit un jeu plaisant et se sont bien battus.

*Il est important d’entamer la compétition par une victoire face au kenya…

Tout à fait ! Il faudra se mettre en confiance dès le départ. Battre le Kenya permettra aux joueurs de gagner en confiance et d’entrevoir la suite du tournoi sous de bons auspices. Il n’y a pas de match facile à ce niveau-là. Les joueurs doivent rester bien concentrés et appliquer les consignes du coach.

*Estimez-vous l’EN capable de remporter le trophée africain lors de cette CAN ?

En football, le rêve est permis. Cela dit, à mon avis, si les Verts jouent de la même manière que face au Mali, ils peuvent aller en quart et même en demi-finale, pourquoi pas (?!)... après tout est possible. Ça reste un simple avis. On croise les doigts pour l’équipe nationale.

L’essentiel à mon sens est d’avoir la culture du travail à long terme et dans la stabilité. Des garants essentiels pour toute réussite espérée.

*Vous avez été honoré à Doha par la fédération qatarie de football et par la FAF. Votre sentiment ?

Cela fait toujours plaisir d’être honoré en tant qu’ancien joueur. Comme je devais commenter les deux matches amicaux de l’Algérie face au Burundi et au Mali sur le plateau de la chaine sportive Al-Kass et que cela n’a pu avoir lieu en raison de la non-retransmission des deux rencontres à la télévision sur demande de Belmadi, la fédération du Qatar (QFA) voulait profiter de ma présence à Doha pour m’honorer. Elle a associé la FAF à ce geste. C’est un moment convivial. Je tiens à remercier la QFA et la FAF pour ce geste ainsi que les joueurs de l’EN qui m’ont chaleureusement accueilli sur le terrain.

Mohamed-Amine Azzouz