Cérémonie d’ouverture : L’égypte accueille l’Afrique

La 32e édition de la Coupe d’ Afrique des nations de football CAN-2019 (21 juin - 19 juillet) a été lancée officiellement, vendredi, à l’ occasion de la cérémonie d’ ouverture tenue au mythique stade du Caire, devant plus de 80.000 spectateurs.

Le jour J est arrivé pour le plus grand rendez-vous footballistique du continent sous sa nouvelle formule, puisqu’il se jouera pour la première fois en présence de 24 nations au lieu de 16, et en période d’été. L’Egypte qui a remplacé au pied levé le Cameroun, dont la candidature a été recalée par la CAF en raison du retard accusé dans les travaux des infrastructures devant abriter le tournoi, s’est engagée à relever le défi, en annonçant la couleur sur le plan organisationnel avec cette cérémonie d’ ouverture haute en couleurs. Il est vrai que l’ Egypte a pris goût à organiser la CAN pour avoir déjà été le pays hôte dans les années 1959, 1974, 1986, et 2006. "Bienvenue en Egypte", c'est autour de ce thème que le grand spectacle a eu lieu. Musique égyptienne et africaine, des chorégraphies et des costumes représentatifs de la terre des "Pharaons" ont permis au large public présent d’admirer des scènes très rythmées. Le spectacle a été assuré par le chanteur égyptien Hakim, considéré comme l’une des figures artistiques les plus connues en Egypte. Il a été accompagné le Nigérian Femi Kuti et l'ivoirienne Dobet Gnahoré. Eu égard de la diversité linguistique en Afrique, chaque chanteur a chanté dans sa propre langue : arabe, français, anglais, ce qui a donné à cette cérémonie une saveur particulière. Le show qui a duré près de 20 minutes a été précédé par un discours prononcé par le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad, avant de céder la parole au président égyptien, Abdelfatah Al-Sissi, qui a annoncé l’ouverture officielle de la compétition. A force que les minutes s’écoulaient, les spectateurs du temple cairote s’impatientaient à assister au match d’ouverture entre l’Egypte et le Zimbabwe. Le match d’ouverture, dont le coup d’envoi a été donné 22h00 locales (21h00, algériennes. Le deuxième match du groupe A a opposé hier, samedi, au stade du Caire la RD Congo à l’Ouganda (15h30, algériennes). Rappelons que l’équipe algérienne, dont il s’agit de la 18e participation, entrera en lice aujourd’hui dimanche face au Kenya au stade du 30-juin du Caire (21h00, algériennes) dans le cadre du groupe C, où figurent également le Sénégal et la Tanzanie.