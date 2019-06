Monuments d’Oran : Les arènes drainent de nombreux visiteurs

Les arènes d’Oran, rouvertes il y a deux mois après avoir bénéficie de travaux de restauration, enregistrent une grande affluence de visiteurs et de touristes, a-t-on appris auprès de l’entreprise publique "Parc d’attractions" de la wilaya qui gère cet édifice.

Les arènes accueillent un grand nombre de visiteurs d’Oran et d'autres wilayas et des délégations étrangères qui viennent découvrir ce site unique en son genre en Algérie et en Afrique, a indiqué le directeur de l'entreprise, Abderrahmane Belabbès. Situées dans le quartier populaire "Mohieddine" (ex-Eckmuhl), elles ont été rouvertes après réfection, notamment l’entrée principale à l'issue d’une inspection du bureau d’études et l’instance nationale de Contrôle technique de constructions (CTC), a précisé le même responsable. Les gradins des arènes sont exploités actuellement pour l’organisation d'activités pouvant accueillir 1.500 à 2000 spectateurs. A noter que la capacité d'accueil théorique des Arènes est de 10.000 places, selon le même responsable, qui a souligné que cet espace est ouvert à tous ceux désirant animer toute activité culturelle et sportive adaptées à cet édifice.

Dans ce cadre, l’association de préservation du patrimoine "Bel Horizon" d’Oran a organisé, la semaine dernière, une activité culturelle avec la projection d’un film sur ce site historique en présence de 300 familles. Le président de l'association, Kouider Metayer, a, à cette occasion, donné un aperçu exhaustif sur les différentes étapes historiques de ce site. L'entreprise publique "Parc d’attractions" d’Oran a envoyé des correspondances à différentes directions exécutives de la wilaya, à l’instar de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de la culture et du tourisme, les informant que les Arènes sont à leur disposition pour organiser des activités culturelles, sportives ou récréatives.

L’entreprise a installé une plaque mettant en exergue l’histoire de ce site en plus de la remise d'un guide touristique aux visiteurs. Connue chez les Oranais par l'appellation "Torro", cette infrastructure, édifiée à l'époque coloniale, abritait des spectacles de toréador très prisés alors.

La Corrida, qui s'organisait chaque printemps et s’achevait en novembre, est toujours gravée dans la mémoire collective des Oranais. Cette structure sportive a abrité, par le passé, plusieurs manifestations culturelles, artistiques et sportives et ses locaux avaient servi de sièges à l’Office communal des sports et à des associations sportives.