Motocycles : L’ère du scooter

Le scooter a vu, en quelques années, sa cote atteindre les cimes. Ses partisans se font de plus en plus nombreux pour faire miroiter le rêve de posséder la «petite merveille» par tout le monde, y compris par les moins jeunes, lesquels découvrent ce nouveau bolide qui a fait son entrée, chez nous, pour faire partie désormais du décor de nos routes.

Les performances de celui-ci, en termes de zigzag et d’esquive, plus particulièrement sur la route, et sa capacité à « survoler » toute la masse métallique sur son passage, explique, à vrai dire, tout l’engouement suscité, et surtout mérité, aux yeux de beaucoup de ses adeptes, notamment, allant jusqu’à en faire une référence en termes d'efficacité, de rapidité, de coût, quand bien même le prix de certains sont inimaginables, en fonction, bien entendu, de la marque, de la puissance et autres caractéristiques techniques. En fait, le fameux engin a envahi nos villes, ces dernières années. Il se transforme même en phénomène social, très répandu, à en juger par tous ces scooters en circulation, tous les jours.

Un marché en pleine expansion

Les dernières mesures, rendant obligatoire l’immatriculation du deux-roues, la disposition, en bonne et due forme, d’une carte grise et, bien sûr, l’obtention d’un permis de conduire A2, en plus de la forte demande sur le produit, ont amené les propriétaires des auto-écoles, d’ailleurs, à revoir à la hausse le coût du quitus pour la conduite du deux-roues, avec une fourchette allant de 14.000 à 25.000 DA. Il faut savoir que le marché du scooter pèse, en Algérie, une valeur estimée à pas moins de 600 millions de dollars. Un chiffre qui illustre parfaitement le franc succès réalisé par ce moyen de déplacement, très en vogue, à la fois pour les particuliers et certaines catégories de professionnels du fast-food ou encore l’acheminement du courrier express, notamment. Les Algériens, blasés par les embouteillages qui n’en finissent pas, les retards réguliers et les absences récurrentes ainsi que les pertes engendrées par ce mal vécu quotidiennement par les automobilistes, ont fini par adopter cette option très attractive, puisqu’elle permet d’arriver à destination, avec le moins de dégâts possible, en un temps record. Cet engouement pour la moto a été, par ailleurs, à l’origine de l’octroi de crédits de consommation, dédiés aux scooters et motocycles. C’est le cas de la CNEP ou encore la CIAR et la Société Générale, pour les sociétés et leurs collaborateurs. Certaines parmi elles introduisent des prêts, selon les préceptes de la Charia. L’offre est proposée aussi, faut-il le rappeler, par les concessionnaires. Ces facilitations ont, du coup, permis à beaucoup de s’offrir le deux-roues. Certains sont allés jusqu’à vendre leurs véhicules et les remplacer par des motocycles, devenus très accessibles, avec l’installation d’usines d’assemblage en Algérie, depuis quelques années.

Accidents, vols et agressions : l’autre revers de la médaille

C’est un fait, le scooter a énormément rendu service aux amateurs de ce moyen de déplacement, néanmoins, ce dernier se transforme, très souvent, en source de malheurs et de drames. Il faut savoir que près de 12% des sinistres routiers sont causés par ce dernier, selon le Centre national de prévention et de sécurité routières. Les infractions, commises par les scootéristes sont légion d’ailleurs. Les services de sécurité ont enregistré 25 délits de circulation liés à la conduite sans permis, 04 cas de non-présentation de la moto au contrôle technique et 05 autres pour le transport de personnes et de marchandises sans licence. Il est également relevé, 35 cas de défaut de carte grise, 13 pour défaut de vignette et 104 autres relatifs à un défaut d’assurance, sans parler des contraventions dressées pour l’illisibilité des plaques d’immatriculation, les stationnements dangereux, pour ne citer que celles-ci. Pis, la délinquance urbaine recourt à l’utilisation de cet engin, comme mode d’emploi. La tentative de vol et l’agression d’une jeune fille, par deux jeunes à bord d’une moto, à Annaba, la traînant, illustrent parfaitement les dangers du deux- roues. Les motocycles sont- ils devenus une menace? La réponse ne peut être qu’affirmative, si un durcissement de sanctions envers les contrevenants n’est pas envisagé.

Samia D.