Annaba : Deux individus sous mandat de dépôt

Deux personnes ont été placées sous détention préventive en début de semaine en cours, à Annaba, pour vol d’un appartement et association de malfaiteurs, indique un communiqué de la gendarmerie nationale.

En effet, suite à une plainte déposée par la victime, âgée de 55 ans, habitant dans la commune d’Oued El Aneb, les éléments de la brigade de gendarmerie nationale ont réussi à identifier, arrêter les cambrioleurs et récupérer les objets volés dans un temps record, a précisé la même source. Il s’agit d’un trousseau de la future mariée et d’autres objets. Les mis en cause, âgés entre 15 et 30 ans, après avoir reconnu les faits qui leur ont été reprochés, ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent au niveau de la wilaya de Annaba, pour association de malfaiteurs et vol par l’usage de la force. Par ailleurs, il a été procédé à la saisie d’une quantité de 600 unités de boissons alcoolisées de différents calibres et marques par les éléments de la brigade de gendarmerie nationale d’Ain Berda. La marchandise, prête à être commercialisée dans les régions limitrophes de la wilaya d’Annaba, était bien dissimulée à bord de véhicules utilitaires, a ajouté la même source. Cette saisie a été accompagnée par l’arrestation de trois individus récidivistes. Ces derniers ont été présentés devant la justice pour détention et transport de boissons alcoolisées frauduleusement en vue de les commercialiser, conclut le communiqué.

B. Guetmi