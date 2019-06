Constantine : 12 kg de kif et 1.467 comprimés psychotropes saisis

Les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de la nouvelle ville Ali-Mendjeli, dépendant de la sûreté de daïra du Khroub, sont parvenus à démanteler un réseau de trafic de stupéfiants composé de 6 individus âgés de 22 à 57 ans, et à saisir une quantité estimée à 12 kg de plaquettes de résine de cannabis, ainsi que 3 véhicules utilisés par les malfaiteurs. C’est à la suite d’une enquête minutieuse sur les agissements de l’un des membres de la bande, lequel se livrait à la vente de drogue au détail dans la commune d’Aïn Smara, que les policiers ont pu, ces derniers jours, réaliser ce coup de filet. Localisé et pris en filature, le dealer a essayé de se débarrasser d’une quantité de kif estimée à 2 kg, contenue dans un sac en plastique, laquelle sera récupérée par les agents de la BMPJ qui appréhenderont finalement le suspect au niveau de la cité 5-Juillet. L’interrogatoire de ce dernier a conduit à l’arrestation de l’un de ses complices, qui se trouvait à bord d’un véhicule léger. La fouille opérée par les éléments de la BRI a permis de mettre la main sur 2 plaquettes de kif traité, et le reste de la bande sera appréhendé, grâce aux informations fournies par leurs associés, à différents endroits de cette même ville. La perquisition au domicile de l’un des prévenus a permis de mettre la main sur une quantité supplémentaire de drogue, ce qui a porté le bilan définitif de l’opération à 12,053 kg, une voiture et deux SUV, ainsi que des téléphones portables et une somme d’argent. Les mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent, principalement pour les motifs de possession, stockage, transport et commercialisation de drogue et constitution de bande organisée. De leur côté, les policiers en faction au niveau du barrage de contrôle fixe d’El Menia, situé à la sortie nord-est de la ville de Constantine, ont découvert une importante quantité de psychotropes (1.320 comprimés de prégabaline et 147 comprimés de clonazépam), lors de la fouille d’une voiture de marque Renault Symbol. Âgé de 37 ans, le conducteur a été transféré au service de police judiciaire pour complément d’enquête, avant d’être présenté jeudi devant le parquet local pour possession et commerce illégal de produits pharmaceutiques non autorisés.

Issam B.