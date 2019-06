Nouvelles de BéJAïA

Les souscripteurs AADL mécontents

Des années de retard

Compte tenu du retard qu’accuse la réalisation des logements AADL dans la commune de Béjaïa, les souscripteurs, lassés d’attendre depuis des années, ont interpellé les autorités locales pour accélérer la cadence des travaux, dont les logements AADL 1 qui accusent un retard de 18 ans, alors que l’AADL 2 en enregistre 6 années.

A cet effet, l’association El Amel des souscripteurs AADL 2001/2002 de la commune de Bejaia a attiré l’attention des responsables que ces logements prévus pour 2019 risquent de dépasser les délais fixés vu le retard des VRD du site Ighil Ouzarif de Oued Ghir, de même le problème de la délocalisation de la décharge de la commune d’Oued Ghir dont l’entreprise en charge de la réalisation des VRD exige le déplacement avant le lancement des travaux.

Les travaux d’alimentation du site en gaz, eau potable et électricité n’ont connu aucun démarrage. Face à cette déplorable situation, une réunion a été tenue entre l’association et le wali qui a assuré les futurs bénéficiaires du lancement des travaux. Il a souligné que le choix des entreprises pour l’achèvement des VRD se fera par voie de consultation, après que le ministère leur a interdit le gré à gré, ce qui va engendrer un retard supplémentaire tout en signalant qu’une enveloppe de 500 milliards de centimes a été mise à la disposition du pôle pour les travaux des VRD, mais elle reste insuffisante pour achever les travaux. Il a aussi informé les présents que l’alimentation en électricité du pôle urbain d’Oued Ghir se fera à partir de la commune d’El Kseur et l’eau à partir du barrage de Tichy Haf et de la station de dessalement de Toudja.

Des stations d’épuration verront le jour incessamment pour soulager le volet assainissement. Cela dit, bien que les services de la direction de l’urbanisme et de la construction soient en contact avec des entreprises, la distribution de ces logements risque encore de s’éloigner des délais fixés. Rappelons que le wali a effectué récemment une visite du site du pôle urbain d’Ighzer Ouzarif accompagné des directeurs de wilaya pour s’enquérir de la situation.

Le projet, dont la superficie est de 250 ha, s’inscrit dans le cadre d’une politique urbaine et d’aménagement du territoire afin de répondre à un besoin d’étalement spécial du chef-lieu de wilaya et de mettre un terme à l’extension anarchique de la ville. Ce site va abriter 16.000 logements répartis entre 7.000 logements LPL et 9.100 logements location-vente (AADL) avec des équipements publics. Lors de cette visite, le wali a mis l’accent sur la nécessité de viabiliser les logements et d’assurer un cadre de vie digne ; il a instruit les directeurs de l’urbanisme, du logement, de l’hydraulique et de énergie, afin d’exprimer les besoins réels en matière de viabilisation des logements en précisant le montant des crédits nécessaires par catégorie (gaz, électricité, AEP, assainissement et voirie). Un dossier qui englobera toutes le fiches techniques qui concernent les travaux prévus, dont la réalisation des amenées d’électricité et gaz, ainsi que les réseaux d’assainissement, et sera transmis aux ministères concernés afin de débloquer les enveloppes financières nécessaires.

La plus grande attention sera accordée à la réalisation des équipements de drainage des eaux pluviales qui doivent être en mesure de faire face à la superficie du site (bassin versant et relief accidenté). Par ailleurs, le wali a pris la décision de réserver des locaux sur ce site pour abriter les services en : santé, poste, ADE, Sonelgaz et ailleurs il est prévu de privilégier les technologies LED et l’énergie solaire en matière d’éclairage public et de fonctionnement des équipements publics.