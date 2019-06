Les cours du pétrole remontent : Regain d’optimisme

Une hausse des cours de l’or noir a encore été enregistrée en ce début de semaine, à 65,31 dollars, sur fond de tensions accentuées entre l’Iran et les États-Unis. Une nouvelle escalade dans les relations, entre les deux pays, après que l’Iran a abattu, jeudi dernier, un drone américain.

Cette hausse, d’ailleurs anticipée par les experts du domaine pétrolier, est également entretenue par « les espoirs d'avancées dans les négociations commerciales sino-américaines, ainsi que l'annonce mercredi d'une forte baisse des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis », selon le site « Boursier.com », qui avance comme autre argument « le recul du dollar, qui est aussi de nature à favoriser la hausse des cours du pétrole, les achats de matières premières se faisant en dollars ». Quoi qu’il en soit, ce contexte tendu a influé sur le marché pétrolier qui reprend avec la tendance haussière des prix, après une période de déclin de près de 20% par rapport à leurs plus hauts niveaux de l'année. Une reprise qui est due également aux évènements qu’a connus dernièrement la région du golfe d’Oman suite à l’attaque de deux pétroliers, norvégien et japonais, en mer d'Oman, l’Iran étant mis en cause, et qui est appelée à se maintenir davantage à la faveur des appréhensions des investisseurs qui craignent que l'Iran ne ferme le détroit d'Ormuz, un couloir maritime stratégique, au passage des pétroliers, une menace d’ailleurs brandie par Téhéran à plusieurs reprises. « Le détroit d’Ormuz reste la voie de navigation quasi exclusive reliant les producteurs d’hydrocarbures du Moyen-Orient (Arabie saoudite, Koweït, Qatar, Emirats arabes unis, Irak et Iran) aux marchés d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord.

L’Agence américaine de l’Energie (EIA) soulignait jeudi dernier qu’« en 2018, près de 21 millions de barils de brut sont passés par ce couloir quotidiennement, ce qui représente environ 21 % de la consommation mondiale de pétrole et un tiers du brut transitant par voie maritime dans le monde. Ce conflit ouvert entre deux pays, traditionnellement et historiquement opposés, devrait influer davantage le marché pétrolier pour alimenter l’optimisme des producteurs, notamment au sein de l’Opep qui représente 43% de la production mondiale. En attendant l’évolution des évènements, l’attention reste orientée sur la prochaine réunion de l'Opep+ qui se déroulera les 1er et 2 juillet prochain, à Vienne (Autriche).

L'Opep et ses alliés, dont la Russie, pourraient très probablement convenir de la reconduction de leur accord de réduction des quotas de production pétrolière mis en place pour soutenir les cours et stabiliser le marché. Une réunion qui se tiendra cette fois-ci dans des conditions singulières, en raison du conflit qui met face-à-face l'Arabie saoudite et l'Iran, tous deux membres du cartel.

Ce conclave de l'Opep+, très attendu au demeurant, par rapport à la nature du contexte géopolitique, aura lieu après le sommet du G20 à Osaka, prévu les 28 et 29 juin prochains, le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping devant se rencontrer à cette occasion pour tenter de trouver un terrain d’entente pour leurs différends commerciaux.

