Conjoncture : De lourdes pertes

Les conséquences des politiques économiques antérieures sur le pays et leur implication dans les dysfonctionnements et autres irrégularités qui caractérisent le fonctionnement et la gestion des affaires continuent d’alimenter les débats consacrés à cette question d’actualité. Un lourd dossier qui révèle un état de déliquescence dans la conduite des affaires, à un haut niveau de la sphère décisionnelle, et qui suscite autant d’interrogations sur le rôle des institutions censées veiller à la protection des deniers publics. Des défaillances révélées au grand jour à la faveur des enquêtes diligentées par la justice, et qui s’étendent à plus d’un secteur, au détriment des intérêts nationaux. Les économistes, qui font état de ces anomalies, s’interrogent aujourd’hui sur le rôle de l’Etat régulateur et sur les raisons de ces cumuls qui ont lourdement impacté l’économie nationale. A l’occasion d’une émission spéciale diffusée mercredi par la radio nationale, et consacrée aux accords de libre échange, conclus par notre pays avec l'Union européenne et des pays arabes dans le cadre de la Gzale, l’analyste économique et chercheur en droit international, Ahmed Ben Hamida, a déclaré que les politiques précédentes adoptées par les pouvoirs publics algériens ont ressorti de nombreuses erreurs qui ont eu un impact négatif et profond sur tous les domaines et secteurs, en particulier sur le plan économique, ce qui a entraîné de lourdes pertes pour le pays. Mme Aoualache Souhila, responsable des exportations et des expositions au ministère du Commerce, estime, pour sa part, que l’ouverture du marché algérien dans les années quatre-vingt-dix n’a pas servi l’économie nationale, car elle a favorisé la politique d’importation aux dépens de la fabrication et la production locales, à travers le soutien et les facilités accordées aux opérateurs activant dans le segment du commerce extérieur. L'analyste en économie Abdelkader Madjdal a souligné, pour sa part, que les projections initiées par l'État algérien, dans le passé, n’ont pas été étudiées sur la base de prospectives ou d’objectifs économiques ciblés, avec, comme conséquence, un passage de l'industrie au commerce. L’intervenant estime que le modèle économique algérien a échoué en raison de sa dépendance totale aux revenus pétroliers. Un régime, a-t-il ajouté, qui s’adossait à des plans de dépenses publiques pour combler les déficits et failles économiques et sociales, négligeant le fait, a-t-il dit, que l'économie repose sur les institutions, la création de richesses et le soutien et la valorisation de la production nationale par le biais d’interventions réglementaires visant à faciliter les missions des investisseurs et des producteurs.

D. Akila