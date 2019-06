Commentaire : Modernisation et efficacité

L’administration publique poursuit sa mue et sa modernisation. Elle est en passe de gagner le pari de l’efficacité et de la performance par la qualité des prestations et la rapidité de fonctionnement et d’exécution des décisions et missions qui lui incombent officiellement.

Le rapprochement de l’administration du citoyen a été un des points examinés et étudiés lors de la dernière réunion du gouvernement. De nouvelles mesures, dont l’allègement des formalités et la décentralisation de l’action de l’administration publique, ont été prises dans le cadre de l’amélioration du service public et de la qualité des prestations offertes par les différentes administrations publiques. La réforme engagée touche, il faut le souligner, l’ensemble des administrations publiques, mais principalement et d’une manière intense celles dépendantes des collectivités locales et des services déconcentrés au niveau des wilayas et daïras. Bien des résultats ont été obtenus et une certaine satisfaction est ressentie chez les populations qui se libèrent de plus d’une bureaucratie qui a rongé l’administration des années durant. En dépit d’importants efforts et mesures pratiques appliquées, beaucoup reste à faire, de l’avis de tous les acteurs engagés dans cette importante réforme qui pourrait être appelée « la mère des réformes». La ‘‘débureaucratisation’’ de l’administration et sa modernisation sera vital pour le développement économique. Cette opération va permettre à coup sûr d’introduire une certaine souplesse et une flexibilité dans la prise de décision et dans l’exécution rapide des différentes actions engagées par l’Etat au profit du citoyen. Le rapprochement de l’administration du citoyen ne sera plus un vain mot et un slogan creux grâce aux différentes réformes engagées jusque-là et celles à venir. La satisfaction du citoyen qui reste un objectif perpétuel demeure le guide de toutes les décisions appliquées dans le cadre d’un vaste programme de réformes et de modernisation de l’administration publique, tous niveaux confondus. L’introduction des nouvelles technologies, à travers notamment la biométrie et l’allègement des procédures, mais surtout la célérité dans le traitement des requêtes et dossiers, visent essentiellement l’assouplissement dans le fonctionnement de l’administration publique. A cela, il faut ajouter le changement dans les mentalités constaté grâce aux formations et l’encadrement de qualité qui ont accompagné ces différentes réformes. L’élément humain reste essentiel voire même le pivot et la condition cardinale dans le processus pour garantir la réussite de ce chantier gigantesque. Il s’agit pour l’Etat d’un défi à relever et d’une bataille à gagner pour mettre au diapason l’administration publique, moteur du développement et du changement. C’est indéniablement de cette réussite que dépendent beaucoup d’autres réformes dans divers secteurs. Les différentes mesures appliquées sont de nature à mettre à niveau et faire fonctionner les structures selon les standards internationaux, au service de la collectivité nationale et également au service du développement économique et social du pays.

Incontestablement, les réformes engagées ces dernières années commencent à donner leurs fruits sur le terrain, et le citoyen, premier objectif de cette modernisation, se montre de plus en plus satisfait par la qualité des services et prestations, et particulièrement par la rapidité dans l’exécution des décisions et procédures administratives, rompant ainsi avec la bureaucratie et la lenteur excessive qui ont marqué le fonctionnement de certaines structures administratives dans le passé. Il est vrai que le citoyen revendique plus, ce qui en soi est légitime. Mais force est dire que le processus de réformes et de modernisation engagé à une cadence soutenue finira par satisfaire toutes les demandes exprimées à travers des prestations de qualité et avec une célérité souhaitée. Le plus important reste le maintien du cap et le soutien du citoyen par la compréhension et l’accompagnement des efforts déployés par les pouvoirs publics.

M. Oumalek