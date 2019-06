Alger : Prévention des risques de catastrophes naturelles

Dans le cadre des activités de la troisième mission technique du bureau d’études ‘‘EMI’’ (Earthquakes and Megacities Initiatives), en charge de la réalisation du plan directeur de résilience urbaine de la wilaya d’Alger (PDRU), une séance plénière a été organisée, avant-hier, et consacrée à la formation sur la résilience urbaine au profit de plusieurs cadres acteurs de ce projet. « Le projet vise à élaborer un plan multisectoriel qui engagera et guidera les institutions publiques et privées ainsi que la wilaya d’Alger dans un processus à long terme, visant à réduire les risques des catastrophes naturelles et à renforcer la résilience », a déclaré à cette occasion le directeur de l’EMI. Pas moins de 190 participants ont assisté à cette troisième mission technique qui s’étalera jusqu’au 27 juin. « La formation portera essentiellement sur les principes fondamentaux de la pratique de résilience urbaine », a affirmé Fouad Bendimerad.

Le chef de projet du PDRU vise à « développer » la résilience d’Alger et sa capacité de « réduire » l’impact d’une catastrophe, à la fois sur les vies humaines et sur les biens. Premier du genre en Algérie, ce projet ne vise pas seulement en cas de catastrophes (séismes, inondations, glissements de terrain,…) la réduction des pertes en vies humaines mais aussi à pouvoir rétablir « rapidement » toutes les fonctions permettant la « continuité » des activités de l’Etat.

Pour rappel, la première phase du projet a été déjà accomplie et consistant en l’organisation du projet. Pour sa mise en œuvre, une cérémonie de lancement du PDRU a été effectuée, il y a une année, en présence des différentes institutions de l’Etat, les parties prenantes et le consortium scientifique et à laquelle 161 personnes ont assisté. Dans le cadre de la première phase, plusieurs arrêtés ont été établis portant l’organisation du projet. Pour ce qui concerne la deuxième phase ou la 2e mission technique de l’ « EMI », qui s’est déroulée en octobre dernier, elle était axée sur l’organisation de réunions de concertation au niveau des institutions de l’Etat et des directions techniques, et la préparation des Ateliers de travail. Une série de présentations et de démonstrations ont été d’ailleurs effectuées pour développer le contexte et les paramètres de travail du groupe. « En vue d’assurer la pérennité de ce projet qui durera deux années, les spécialistes algériens d’EMI travailleront en étroite collaboration avec les experts algériens des différentes institutions nationales », a expliqué Bendimerad.

De ce fait, le PDRU fournira à la wilaya d’Alger une vision commune d’une ville résiliente, une feuille de route « réaliste » pour la prise de décisions et la conduite des actions à moyen et long termes visant à « réduire » les risques ainsi que les mécanismes de programmation budgétaires des projets de réduction de risques, a également précisé l’expert.

Il y a lieu de dire que ce «plan préventif» permet aux autorités d’identifier les «points noirs» pouvant être affectés par des changements climatiques dans la capitale. A ce propos, des études pour la collecte ont d’ores et déjà été entamées, permettant aux autorités concernées de traiter les problèmes constatés en temps «réel».

Sarah A. Benali Cherif