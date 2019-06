Campagne nationale de nettoyage des plages : Caravane de 100 jeunes de Bouira à Béjaïa

La présence des déchets sur les plages est un phénomène récurent qui n’épargne aucune de nos côtes. Depuis quelque temps, à l’approche de chaque saison estivale, des campagnes de sensibilisation sont lancées pour un nettoyage écologique de ces espaces touristiques.

Ainsi à Bouira, plus de 100 jeunes issus de la wilaya ont pris part, le week-end dernier, à la campagne nationale de nettoyage des plages organisée à la veille de la période estivale. Le coup d’envoi de la caravane a été donné à partir du siège de la wilaya par le chef de l'exécutif Mustapha Limani, qui s’est réjoui de voir les jeunes de sa wilaya prendre part à ce genre d’action environnementale, initiée par la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya et l’Office des établissements de jeunes (ODEJ). «Une centaine de jeunes Bouiris qui constituent cette caravane prendront part à la campagne de nettoyage des plages dans la wilaya voisine de Béjaïa», a expliqué à l’APS le directeur de l’ODEJ, Houcine Hemmal, précisant que cette action s’inscrivait dans le cadre des activités des jeunes en prévision de la période estivale.

Dans le cadre du programme estival, l’ODEJ de Bouira prévoit également d’organiser un camp de jeunes auquel prendront part 1.000 garçons et filles. «Nous avons aussi une autre activité qui porte sur l’organisation de visites touristiques dans 14 wilayas côtières du pays», a indiqué le même responsable. «Plus de 1.500 jeunes participeront à ces voyages qui s’étaleront sur toute la période estivale», a tenu à préciser M. Hemmal. Par ailleurs, des dizaines d’agents de la Protection civile et des services des forêts, ainsi que des Scouts musulmans et des associations ont pris part samedi à une vaste opération de nettoyage des cimetières de chouhada, ainsi que des sites commémoratifs à travers le territoire de la wilaya de Bouira. Cette campagne a été lancée dans la matinée par le premier magistrat de la wilaya, en présence des autres responsables civiles et militaires de la wilaya. «Ce programme touche tous les cimetières de chouhada de la wilaya et il s’étale jusqu’au 5 juillet», a expliqué à l’APS le président de la mouhafada des Scouts musulmans algériens (SMA) de Bouira. Il faut dire que la bonne intention des bénévoles et des associations est là, elle a toujours été là, les endroits touristiques telles les plages serait nettoyer avec soin, l’engouement, l’ambiance saine et conviviale aussi sont présents, mais… Sont-elles efficaces à la longue ces campagnes de nettoyage par les citoyens ?

Après le passage des jeunes volontaires d’une journée, la plage serait encore livrer à elle-même, on n’arrive pas à dissuader les salisseurs, ils continueraient à polluer.

Donc le problème persiste toujours.

Chaque années plusieurs compagnes de ce genre y sont organisées, mais en vain… Ce n’est pas l’intention de bien faire qui manquent… mais, peut-être, c’est cet inexplicable incivisme des gens qui s’en foutent de la propreté dehors… À quand une prise de conscience citoyenne ?

R. S.