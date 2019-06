Fin des épreuves du baccalauréat : Aucune fuite de sujet

Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, s’est félicité, jeudi à Alger, des conditions du déroulement de la session 2019 de l’examen du baccalauréat, qui, grâce à la conjugaison des efforts de tous les secteurs ministériels et corps de sécurité, a été «un grand succès».

Lors d’une visite à l’équipe en charge de la préparation et de l’impression des sujets des épreuves au niveau de l’Office national des examens et concours (ONEC) à Kouba, M. Belabed a exprimé sa satisfaction quant au «bon déroulement de cet examen», qui a été «un grand succès», grâce aux efforts consentis par l’ensemble de la communauté éducative (enseignants et travailleurs) et des autres secteurs ministériels et corps de sécurité. Affirmant qu’aucune fuite de sujets n’avait été enregistrée sur Internet, le ministre de l’Éducation a salué «l’effort et le travail colossal des différents organes de l’État». En ce dernier jour des épreuves du baccalauréat, le directeur général de l’ONEC, Mustapha Benzemrane, a remis au ministre les sujets et leurs corrections types, ainsi que les barèmes de notation. À cette occasion, il a tenu à préciser que les 131 membres l’équipe, qui a veillé à la préparation et à l’impression des sujets, «ont travaillé en moyenne 12h par jour depuis le 16 mai au 20 juin (26 jours) sans interruption et en quarantaine». «Pour couvrir les besoins des 674.831 candidats à la session de juin 2019, il a fallu quelque 30.000 rames de papiers et la préparation de 300 sujets», a-t-il fait savoir.

Plus de 674.000 élèves, répartis à travers 2.339 centres d’examen sur le territoire national, ont passé depuis dimanche les épreuves du baccalauréat dans une ambiance sereine et dans des conditions marquées par une organisation minutieuse. Les examens de cette année n’ont été entachés d’aucune fuite de sujets, contrairement aux dernières années où ces fuites étaient devenues un véritable fléau qui menaçait la crédibilité du bac.

Pour assurer le bon déroulement de cet examen, dont l’annonce des résultats est prévue le 20 juillet prochain, le ministre avait affirmé que les «procédures habituelles seront reconduites cette année, à l’instar de la demi-heure supplémentaire et des deux sujets au choix pour chaque matière et chaque filière».

«Dans le cadre de sa contribution à la sécurisation et au bon déroulement des épreuves du baccalauréat session 2019, le ministère de la Défense nationale a mis en place un ensemble de dispositions logistiques et technico-organisationnelles à l’effet de réunir les conditions favorables à la préparation, au déroulement et au suivi des épreuves du baccalauréat sur l’ensemble du territoire national», avait indiqué le MDN.

La mise en place des moyens techniques appropriés, avait-il relevé, a permis «d’assurer la sécurisation technique de ces examens et l’affectation d’une ressource humaine qualifiée en vue de faire face à d’éventuelles tentatives de diffusion et fuite des sujets».

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), la Gendarmerie nationale et la Protection civile ont, également, déployé des dispositifs opérationnels pour le bon déroulement de cet examen national.