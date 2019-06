Gendarmerie nationale : Portes ouvertes à Boumerdès

Une affluence nombreuse de visiteurs, notamment d’étudiants et écoliers accompagnés de leurs parents, a marqué, jeudi, l’ouverture de portes ouvertes sur la Gendarmerie nationale organisées à l’École de la police judiciaire des Issers (à l’est de Boumerdès).

«La manifestation vise principalement le renforcement de la relation armée/nation, entre le corps de la Gendarmerie nationale et le citoyen, en vue de l’ancrage d’une culture sécuritaire dans notre société», a indiqué, dans sa allocution d’ouverture, le commandant de l’école, le colonel Drani Mohamed. Il a, en outre, souligné la conviction du commandement de la Gendarmerie nationale concernant le fait que «le citoyen est à la base de la stratégie sécuritaire nationale». Une stratégie, qui, a-t-il dit, «se veut conformer aux aspirations du citoyen au plan du renforcement de la sécurité de proximité, et la protection du citoyen et de ses biens notamment».