ANP : Lutte contre le terrorisme et la drogue à Sidi Bel-Abbès

Un détachement de l’ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, a arrêté, mercredi à Sidi-Bel-Abbès/2e Région militaire, trois éléments de soutien aux groupes terroristes», indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale. En outre, 1 cache d’armes et de munitions, ainsi que 3 casemates pour terroristes ont été découvertes, jeudi, respectivement à Bordj Badji Mokhtar et à Batna, par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier la même source. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’ANP a découvert, le 20 juin 2019 lors d’une patrouille de fouille et de recherche près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar/6e Région militaire, une cache d’armes et de munitions contenant : un fusil mitrailleur de type FMDP, un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil semi-automatique de type Simonov, 2 bases lance-roquettes 107 mm, 87 obus de mortiers 82 mm, 6 roquettes de type RPG-2, onze 11 fusées de différents calibres, 6 charges propulsives, ainsi qu’une importante quantité de munitions de différents calibres s’élevant à 2.496 balles», précise la même source.

D’autre part, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, dans la commune de Larbaâ, wilaya de Batna/5eRM, 3 casemates pour terroristes, 7 bombes de confection artisanale et d’autres objets». «Ces résultats de qualité confirment, clairement, l’efficacité et l’efficience des opérations multiples que mènent les unités de l’ANP pour la sécurisation et la protection de l’ensemble du territoire national contre tous les fléaux et les menaces», conclut le MDN.

Par ailleurs, 9 narcotrafiquants en possession de 41 kilogrammes de kif traité ont été interceptés, dans l’ouest et le centre du pays, par des détachements de l’ANP, tandis que 61 kg ont été saisis à Tlemcen par des Garde-côtes.