école supérieure de l’air de Tafraoui : Grande compétence

Le commandant des Forces aériennes, le général major Hamid Boumaiza, a présidé, mercredi, la cérémonie de sortie de la 49e promotion d’élèves officiers à l’École supérieur de l’air chahid Djebbar-Tayeb de Tafraoui (Oran) relevant de la 2e Région militaire.

Après une inspection effectuée par le commandant des Forces aériennes, le général major Hamid Boumaiza, le commandant de l’École supérieure de l’air de Tafraoui, le général Ahmed Nemmiche, a affirmé que la promotion sortante a reçu une formation militaire théorique et pratique lui conférant une grande compétence pour accomplir ses fonctions à l’avenir avec confiance et performance dans le domaine de l’aviation. Au passage, il a valorisé les efforts déployés par tous les membres de cet établissement de formation, dont les cadres, les enseignants et les formateurs dans toutes les spécialités, animés d’amour de leur noble métier et de fidélité à leur établissement de formation qui demeure, sans conteste, le chantier essentiel en mesure de former des aviateurs compétents maîtrisant les nouvelles technologies d’aviation pour relever les défis d’évolution militaire.

Tout en appelant les promotions sortantes à fournir davantage d’efforts pour défendre la souveraineté du pays, sa sécurité et sa stabilité, et en valorisant la discipline et la persévérance dont ont fait preuve les stagiaires des pays frères et amis, le général Ahmed Nemmiche a rappelé le grand intérêt qu’accorde le Haut commandement de l’Armée nationale populaire à la formation militaire qui aide énormément à l’accomplissement des nobles fonctions avec aisance et efficacité.

La cérémonie de sortie a été marquée par la prestation du serment par les diplômés, avant que le commandant des Forces aériennes préside, en compagnie de cadres de l’ANP, la remise de diplômes et de grades aux majors de promotions. Un défilé militaire a été ensuite organisé où la promotion sortante a remis l’emblème de l’école à la promotion entrante. Né en 1938 au douar Sidi Bekkai dans la région deTiloua de Bensekrane (Tlemcen), Belhalouche Ahmed a adhéré à l’organisation civile de la glorieuse Armée de libération nationale (ALN) en 1956.