École supérieure de l’administration militaire : Renforcer l’instruction

Le général Khaled Aïssa Bey, directeur central de l’intendance au ministère de la Défense nationale, a présidé, jeudi à Oran, la cérémonie de sortie de cinq promotions à l’École supérieure de l’administration militaire «défunt moudjahid Hadj-Moussa-Akhamokh» relevant de la 2e Région militaire. Il s’agit de la 69e promotion des cours de perfectionnement des officiers, de la 3e promotion du cycle Master, de du système LMD, de la 8e promotion des cours de spécialisation en administration militaire, de la 16e promotion de formation spéciale et de la 9e promotion des étudiants officiers actifs en licence LMD. La cérémonie de sortie de ces promotions, baptisées au nom du chahid Khelifa Mokhtar, s’est déroulée en présence des officiers supérieurs, des autorités de wilaya et des membres de la famille du chahid.

Intervenant, à cette occasion, le commandant de l’ESAM, le général Dida Fethi, a souligné que ces promotions ont suivi une formation scientifique, administrative et militaire globale et complémentaire leur octroyant une haute connaissance de leurs spécialités, pour assumer leurs missions à l’avenir dans le domaine de la gestion administrative et logistique. «Ces promotions ont été formées dans le respect des principes de la déontologie et de la discipline, fondements de base dans les traditions militaires qui reste la force fondamentale de l’Armée nationale populaire», a souligné le commandant de l’ESAM. Le même responsable a exprimé la fierté de son établissement quant à la formation des stagiaires de pays amis et frères. «Ceci nous motivera toujours à développer nos programmes pédagogiques, à renforcer l’instruction et à poursuivre avec sérieux et sérénité le travail accompli pour renforcer la place de notre école», a-t-il souligné. Dans ce contexte, le général Dida Fethi a salué «les efforts déployés par tous les éléments de l’ESAM, notamment les cadres, les enseignants et les instructeurs dans diverses disciplines qui ont assumé leurs missions avec fidélité et sincérité».

Le même officier supérieur a rappelé que la formation reste le chantier de base ouvert par le Général Corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la défense nationale et chef d’état-major de l’ANP et visant à former des compétences militaires capables de s’adapter au développement militaire accéléré que connait le monde. Après avoir prêté serment, les diplômés ont reçu leurs grades et des diplômes ont été remis aux majors de promotions. Le général Khaled Aissa Bey, directeur central de l’intendance, a donné son aval pour la baptisation de la promotion au nom du Chahid «Khalifa Mokhtar».

La cérémonie de sortie a été marquée par une parade militaire des diplômés. En marge de la cérémonie de sortie de promotions, des thèses de Master ont été présentées par des officiers diplômés, ainsi que des mémoires de fin de formation de licence par des étudiants officiers de 3e année. Chaque officier stagiaire a donné au directeur central de l’intendance au MDN un aperçu sur son travail de recherche. Une cérémonie en l’honneur de la famille du chahid Khelifa-Mokhtar a clos cette cérémonie.