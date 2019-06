école supérieure des transmissions de Koléa : Une formation de haut niveau

L’École supérieure des transmissions Adelhafidh-Boussouf de Koléa (Tipasa) a abrité, jeudi, une cérémonie de sortie de 14 promotions d’officiers ayant bénéficié d’une formation militaire de niveau supérieur.

Cette sortie de promotions, baptisée du nom du chahid «Mohamed Belkaidé», a été présidée par le directeur central des transmissions au ministère de la Défense nationale (MDN), le général major Lechkhem Abdelkader, en présence d’officiers supérieurs du MDN, et de membres de la famille du chahid, honorée à l’occasion. Outre la 77e promotion des officiers de perfectionnement et transports militaires, considérée comme la plus ancienne spécialité de l’École supérieure des transmissions de Koléa, les promotions sortantes ont englobé la 12e promotion des officiers de commandement et d’état-major guerre électronique, et la 24e promotion des officiers de perfectionnement guerre électronique, entre autres.

À cela s’ajoutent, la 3e promotion d’élèves-officiers actifs détenteurs de Master spécialité électronique et systèmes de communications, et la 9e promotion d’élèves-officiers actifs en licence (système LMD) en électronique et informatique, en plus d’autres spécialités en relation avec le corps des transmissions. Dans son allocution à cette cérémonie, le commandant de l’école, le général major Farid Bedjghit, a fait part du lancement, au titre de l’année scolaire 2018/2019, d’une nouvelle formation en Master «sécurité et systèmes d’information», en plus de l’ouverture de deux laboratoires pour la formation en sécurité réseaux «services Cisco», et dans les systèmes téléphoniques de nouvelle génération, qualifiant ces nouveautés d’«acquisitions d’importance qui s’ajoutent aux acquis de l’Armée nationale populaire (ANP) visant le relèvement du niveau de ses effectifs en matière d’informatique et de sécurité des réseaux». Le général major Farid Bedjghit a appelé, à l’occasion, les diplômés sortants à consentir davantage d’efforts en vue de la promotion et développement du corps des transmissions, et à «accomplir leurs missions avec professionnalisme, afin de contribuer à l’édification d’une armée moderne et développée, au diapason des aspirations et instructions du Haut commandement de l’ANP, à sa tête le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah».

Le directeur de l’école n’a pas manqué de mettre en exergue les efforts colossaux déployés par la Direction centrale des transmissions sur le double plan de la qualité de l’encadrement et des équipements de pointe disponibles au sein de l’école, notamment au niveau de ses laboratoires des transmissions et guerre électronique, «qui sont en conformité avec les normes en vigueur au sein des plus grandes armées, de par le monde», a-t-il assuré.

Après le passage en revue des carrés des officiers sortants par le général major Lechkhem Abdelkader, les élèves ont prêté serment, avant la remise des grades et diplômes aux majors de chaque promotion, puis la passation de l’emblème national à la promotion entrante.

La cérémonie, marquée par la présence des familles des élèves diplômés, a, aussi, donné lieu à la présentation d’un bilan des activités de cet établissement de formation, ainsi que de projets réalisés, par ses élèves, dans différentes spécialités militaires.