Les conditions de fonctionnement et les prestations assurées par les directions et agences locales de plusieurs caisses sociales à Bechar ont été au centre d’une visite de travail jeudi d’une délégation ministérielle comprenant plusieurs responsables d’organismes et d’établissements relevant du secteur du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Cette délégation, conduite par Mourad Yatagane, cadre central et représentant du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, s’est informée sur place du fonctionnement et des prestations au quotidien des directions et agences locales des caisses sociales de la wilaya.