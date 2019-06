Habitat : Importants programmes pour le Sud et les Hauts-Plateaux

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a fait état, jeudi à El-Oued, d’importants programmes destinés à l’aménagement des lotissements sociaux dans le Sud et les Hauts-Plateaux.

Le ministre a indiqué que «d’importants programmes destinés à l’aménagement des lotissements sociaux dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux ont été contenus dans les décisions adoptées dernièrement en conseil interministériel».

Un financement de 92 milliards DA est prévu pour les travaux d’aménagement des lots de terrain destinés à l’autoconstruction, y compris la réalisation d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement, et un autre de 98 milliards DA pour les réseaux d’électricité et de gaz naturel, a-t-il ajouté.

Il a été décidé aussi l’octroi d’aides financières aux bénéficiaires des lots de terrains à bâtir de l’ordre de 700.000 DA l’unité dans les wilayas des Hauts-Plateaux et d’un million DA dans celles du Sud, une décision prise pour la première fois en faveur des bénéficiaires de lotissements sociaux dans ces régions, selon M. Beldjoud. Le ministre a fait part, en outre, de la délimitation de 362.000 lots de terrains destinés à l’autoconstruction dans les wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud, dont 280.000 lots prêts à l’attribution.

Auparavant, M. Kamel Beldjoud a procédé au lancement d’un chantier de réalisation de 360 logements de type promotionnel aidé au niveau du pôle universitaire de la commune d’El-Oued, avant d’inspecter le projet de 500 logements du programme de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) dans la même commune. Au terme de sa visite de travail, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a tenu une rencontre avec les cadres du secteur, au cours de laquelle un exposé exhaustif lui a été présenté sur la situation du secteur dans la wilaya d’El-Oued.

M. Beldjoud a annoncé un programme de 1.000 logements de type promotionnel aidé, 500 aides à l’habitat rural ainsi qu’un financement de 1,4 milliard DA pour les travaux d’aménagement et annonce une opération d’attribution de plus de 100.000 unités de logements qui va être entamée avant la fin juin à travers le territoire national.