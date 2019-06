Tourisme saharien : Des atouts uniques

«J’appelle les jeunes à investir dans le domaine du Tourisme, notamment celui du tourisme saharien, au vu de sa richesse et de sa diversité.» C’est ce qui ressort des propos du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, lors de son intervention, jeudi dernier, à l’occasion des travaux du Séminaire national sur le rôle du tourisme saharien dans la promotion des activités touristiques, tenu sous le slogan «L’Algérie du tourisme, des atouts uniques et des choix multiples».

Cité par l’APS, Abdelkader Benmessaoud a mis en exergue les facilitations accordées par le secteur du Tourisme pour l’accompagnement des investisseurs privés, notamment pour l’obtention des crédits bancaires et le foncier pour la réalisation des projets touristiques dans la région du Sud et des Hauts-Plateaux, appelant les jeunes à bénéficier de ces facilitations. «Le tourisme saharien est un tourisme durable par excellence», a-t-il affirmé, non sans mettre en évidence les atouts «uniques et diversifiés» dans ce domaine, ce qui érige l’Algérie en une destination touristique par «excellence».

Le ministre a mis à profit cette opportunité, pour rappeler les réalisations accomplies par notre pays dans ce domaine, et ce depuis l’adoption, en 2008, du Schéma directeur d’aménagement touristique à l’horizon 2030 et insister sur l’importance de «concrétiser» les recommandations issues des Assises nationale du tourisme, tenues, souvenons-nous, en janvier dernier, en vue de développer le tourisme durable, notamment dans le Sud.

D’autre part, Benmessaoud a mis l’accent sur la nécessité de «consolider» la coopération avec l’ensemble des acteurs et secteurs concernés, à travers leur contribution dans l’activité touristique et dans toutes les rencontres de concertation, soulignant au passage, l’importance «d’associer» les start-up dans l’utilisation «intensive» des technologies de l’information et de la communication (TIC) et des réseaux sociaux, en vue de faire connaître la destination Algérie. Ce séminaire constituera une occasion pour aborder le sujet du tourisme solidaire qui est considéré comme une nouvelle formule pour les voyages, a précisé le ministre, avant de rappeler les facilitations accordées par son secteur au titre des accords conclus entre les œuvres sociales et les propriétaires des hôtels et des véhicules de tourisme, dans l’objectif de fournir des tarifs compétitifs au profit des citoyens.

De son côté, la ministre de la Culture, Meriem Merdaci, a mis l’accent sur la nécessaire consolidation de la coopération entre son secteur, et celui du Tourisme, pour «renforcer» la destination touristique algérienne, «vulgariser» le legs civilisationnel, historique et culturel, et le mettre à «profit» dans l’activité touristique.

Les intervenants dans ce séminaire ont par ailleurs mis en avant l’impératif d’une bonne prise en charge du tourisme saharien, à même de contribuer au développement économique, par son apport en devises. Ils ont insisté, à ce propos, sur l’ouverture de nouveaux circuits, notamment dans notre Grand Sud. Enfin, Selon les intervenants, le nombre des touristes qui se sont rendus en Algérie, en 2019, s’élève à 260.000, soit une augmentation de 10%, comparativement à la précédente saison touristique.

Pour rappel, lors d’une précédente déclaration à la presse à la Radio-Chaîne iii, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, avait dévoilé sa stratégie en vue de promouvoir le tourisme saharien, en agissant, d’abord, sur les prix de transport et d’hébergement, et par la promotion de l’hébergement chez l’habitant. Le ministre avait, à cet effet, fait savoir que des conventions ont été signées avec Tassili Airlines, Air Algérie et des hôteliers. À titre d’exemple, «un séjour à Tamanrasset coûtant quelque 120.000 dinars pourrait se vendre à 52.000 dinars, un séjour à Béchar ou à Timimoun avoisinerait les 42.000 dinars», avait estimé le ministre.

Sami Kaïdi