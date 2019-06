Conseil de la Nation : adoption de 3 textes de loi

prévention des risques d’incendie « une avancée importante »

« L'adoption du projet de loi relatif aux règles générales de prévention des risques d'incendie et de panique constitue un pas important vers le renforcement de l'arsenal juridique et son adaptation aux développements enregistrés en matière de protection des personnes et des biens », a déclaré le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, à l'issue du vote du texte de loi au Conseil de la nation.

M. Salah Eddine Dahmoune a insisté sur l’importance de ce texte, notamment à la lumière du progrès que connaît le pays, à la faveur de l'expansion urbaine sans précédent, et à la construction d'infrastructures stratégiques et vitales, «d'où l'impératif d'instaurer un cadre juridique répondant aux normes internationales», a-t-il dit. poursuivant ses propos, il a indiqué que « cette loi se veut un cadre méthodologique et réglementaire pour tout intervenant en matière de sécurité et de sécurisation des structures, à même d'ouvrir aux jeunes des perspectives futures pour investir les domaines de l'industrie et de l'ingénierie en termes de sécurité et de sécurisation des constructions » .

Le texte qui est actuellement adopté par les deux chambres du Parlement vise, faut-il le rappeler, à actualiser et adapter les textes de loi en vigueur aux développements enregistrés en matière de protection des personnes et de prévention contre les incendies et sinistres, et aux normes internationales en matière de protection contre les dangers et sinistres.

Le texte prévoit, en fait, « l'uniformisation de la terminologie suivant les normes internationales en vigueur, en dotant, pour la première fois, des officiers de la protection civile de certaines prérogatives de la police judiciaire », en leur permettant de constater et de relever les infractions « mettant en péril la vie des individus et de prendre les mesures qui s'imposent, y compris la transmission d'un PV de constat au procureur de la République pour l'ouverture de poursuites judiciaires et l'application éventuelle des sanctions pénales qui peuvent aller d'une amende à l'emprisonnement lorsque la mise en péril de la vie des individus est établie ». La loi fixe, il faut le dire également, « les sanctions pénales auxquelles s'exposent les auteurs de graves infractions et engage, sous peine de sanctions, la responsabilité des concepteurs et constructeurs, qu'ils soient bureaux d'études, promoteurs immobiliers, entrepreneurs, installateurs d'équipements ou exploitants d'établissements recevant le public ».

La modernisation des structures relevant du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales et la mise à niveau des textes s'inscrivent dans le cadre "des exigences induites par la forte concentration urbaine, les programmes de logement sans précédent, la création de villes nouvelles, la diversification des activités et des services, ainsi que l'apparition d'une nouvelle industrie des matériaux de construction et des produits d'aménagement», souligne l'exposé des motifs de cette loi qui vient ainsi remplacer un décret datant de 43 ans et devenu donc «dépassé par le temps», comme mis en exergue récemment par le ministre. Au niveau technique, le texte vise à adapter les prescriptions en matière de prévention des risques d'incendie et de panique, au regard du développement technique et technologique, de la multiplication et l'augmentation du nombre des grandes entreprises, notamment celles qui se trouvent au niveau des hautes constructions, et des profondes mutations socio-économiques qu'a connues notre pays. L’autre remarque importante à signaler, dans ce contexte, concerne l'intégration de «règles de sécurité plus souples et mieux adaptées», basées sur la notion de «droit à la sécurité» et à «l'extension de normes applicables au niveau international » relatives aux principes de sécurité des personnes, des biens et de l'environnement et des intervenants en cas de sinistre. Ce qu’il faut retenir enfin c’est que les nouvelles règles prévues dans cette loi tendent à organiser et favoriser la fonction de prévention en tant qu'instrument privilégié devant permettre d'éviter, dans la mesure du possible, la manifestation d'un risque ou à en limiter les effets.