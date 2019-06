congrès de l’UGTA : retrait de sidi saïd

Moment historique pour l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA). L’ouverture hier au CIC d’Alger du 13e congrès de la Centrale syndicale marque la fin d’une époque et le début d’une nouvelle ère au sein de cette organisation, la plus importante en matière de représentation de la classe ouvrière, approchant les 2,7 millions d’adhérents, chiffre à chaque fois rappelé avec fierté. Aux commandes de l’Ugta depuis 22 ans, Abdelmadjid Sidi Saïd a réaffirmé son retrait définitif du poste de SG. Dans son allocution prononcée à l’ouverture des travaux des assises de deux jours, il a bien pris le soin de rappeler à l’assistance qu’il ne sera pas candidat pour un nouveau mandat. Son successeur sera élu aujourd'hui à l’issue des travaux. Le cadre réglementaire de cette manifestation a été minutieusement respecté, ne laissant ainsi planer aucun doute ou la moindre suspicion quant à la légitimité des travaux. Ce dont le SG sortant a tenu à mettre en exergue, en exhibant l’autorisation délivrée par les services compétents pour la tenue de ce 13e congrès. Le quorum requis pour la convocation de ce genre d’assises a été également réuni. Sur un total de 600 délégués représentant l’Ugta dans les 48 wilayas, 522, soit la majorité, étaient présents hier au CIC d’Alger. Les concernés dont une vingtaine de femmes sont issus des 27 fédérations sectorielles affiliées à la Centrale syndicale. Le 13e congrès de l’Ugta, dont la tenue a anticipé la fin du mandat de Sidi Saïd devant intervenir au-delà de 2020, est perçu comme un événement intimement lié au contexte actuel que vit le pays au plan politique. Il a été précédé, rappelle-t-on, par une série de contestations durant lesquelles les travailleurs syndicalistes n’avaient cessé de réclamer le départ de Sidi Said. La réaction de celui-ci a été d’avancer la date de ce 13e congrès. «Il a été de mon devoir d’initier le processus de changement qui conforte l’Ugta dans ses convictions», a-t-il soutenu en outre à l’ouverture des travaux.

Sidi Saïd salue le mouvement citoyen du 22 février

Un hommage appuyé a été rendu en effet par le SG sortant au mouvement citoyen du 22 février, dont il a rappelé le caractère pacifique des manifestations populaires, qualifiant de «légitimes» les revendications d’essence démocratique pour un changement radical du système. Mieux, Sidi Said a demandé aux 522 congressistes de se lever en guise de respect pour le mouvement citoyen, sa détermination et son engagement «pour la concrétisation de ses «grandes ambitions». Il évoquera à l’occasion une brève rétrospective de l’Ugta, qui est née, dit-il, «dans le brasier de la guerre de Libération pour accompagner, depuis l’avènement de l’indépendance, l’œuvre de construction nationale et partager les moments de bonheur et de malheur qu’a connus le pays». «Nous voulons que le progrès se fasse et l’idéal se réalise», a encore affirmé Sidi Said. L’Ugta, a-t-il poursuivi,

« est une force de sacrifice et de dévouement qui se caractérise par ses efforts incessants pour la sauvegarde des intérêts des travailleurs, sa cohésion et la discipline de ses militants». Il a appelé les congressistes à la préservation de l’union des rangs. «Une union sincère, fraternelle dans l’action», a-t-il souhaité. «Je souhaite aussi que du bien pour l’Algérie», a indiqué en outre le SG sortant de la Centrale syndicale à son sortir du CIC d’Alger, laissant derrière lui les délégués congressistes décidés au renouvellement des structures dirigeantes de l’UGTA.

Le nom de Salim Labatcha, l’actuel SG de la Fédération de l’agriculture, a été évoqué dans les coulisses à titre de candidat potentiel pour succéder à Sidi Said. Hier au premier jour des travaux du 13e congrès de l’Ugta, les participants ont procédé à l’élection des 131 membres de la commission exécutive nationale (CEN) devant examiner les dossiers des candidats au poste de SG et superviser l’opération de son élection prévue pour aujourd’hui.

Karim Aoudia