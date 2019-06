Entrepreneuriat : Encourager les femmes

« Seulement 10% des femmes algériennes ont bénéficié des crédits dans le cadre des mécanismes de soutien aux jeunes », a révélé, ce jeudi, la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme.

Qualifiant ce taux d’insuffisant, Ghania Eddalia, qui s’exprimait en marge de la cérémonie de remise des prix de la 3e

édition du concours national d'encouragement de l'entrepreneuriat féminin, a relevé la nécessité « d'encourager » l'entrepreneuriat féminin et de « faciliter » l'accès des femmes aux microcrédits qui, selon ses termes, contribuera « sans doute » à la dynamique de développement national. « L’intégration de la femme algérienne dans le domaine de l’entrepreneuriat constitue une importante ressource pour le développement économique du pays », a-t-elle souligné, tout en faisant état de la poursuite des efforts pour permettre aux femmes d’atteindre leurs objectifs. Elle a, dans le sillage, indiqué que son département s’attelle a assurer la promotion de la femme à tous les niveaux et se fixe comme objectif d’atteindre un taux de 40% en terme d'entrepreneuriat féminin et d’encourager les diplômées des universités et celles qualifiées à s'engager dans des projets d’investissements.

Se référant à l'évaluation des dispositifs de l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM), la ministre dira que le nombre de femmes ayant bénéficié de ce dispositif, et devenues aujourd’hui cheffes d’entreprises, est « minime ». « Ce qui nous amène à trouver des mécanismes permettant d’'augmenter leur nombre », a-t-elle noté. Et d’ajouter : « A présent, nous sommes face à un nouveau défi, celui d’augmenter la participation de la femme dans le domaine de l’entrepreneuriat pour affirmer sa présence dans ce domaine, détenu exclusivement par les hommes.»

Pour Mme Eddalia, d’importants acquis ont été réalisés en matière de promotion de la femme et de son autonomisation économique. « Les différents programmes et mécanismes créés par l'Etat ont permis d’enregistrer des résultats satisfaisants. Ceci est dû, en outre, au changement des mentalités et à la levée des obstacles qui entravaient la promotion de la femme et son accès aux postes de responsabilité », a-t-elle fait observer.

Poursuivant ses propos, Mme Eddalia a rappelé les mesures prises récemment par le gouvernement en vue de faciliter l'accès des personnes aux besoins spécifiques et des porteurs de projets aux locaux. « Ces mesures visent à aider les personnes aux besoins spécifiques à créer des micro-entreprises en levant, entre autres, les contraintes de la location», a expliqué la ministre, citant parmi ces mesures le projet exécutif permettant aux porteurs de projets de contracter à nouveau des microcrédits, dès le remboursement du premier crédit.

Concernant la participation dans cette 3e édition du concours national de l'encouragement de l'entrepreneuriat féminin, Mme Eddalia a tenu à exprimer sa fierté quant à cette jeune catégorie de femmes créatives ayant prouvé leur présence tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

Elle a, également, tenu à saluer les membres du jury de ce concours national et leur présidente pour les efforts consentis dans l’évaluation des projets innovants et créatifs. « Ce concours constitue une belle occasion pour démontrer la capacité de la femme algérienne et sa créativité à travers les projets ayant été sélectionnés pour participer à la 3e édition de ce concours qui vise à valoriser les réalisations de cette frange de la société », a souligné la ministre.

Il convient de noter que 12 projets seulement sur un total de 100 ont été sélectionnés par le jury. Les cinq prix obtenus par les lauréates de cette édition ont concerné l'innovation et la créativité en produits cosmétiques, l'économie verte, la couture traditionnelle, ainsi que le recyclage des chutes de tissus.

Kamélia Hadjib