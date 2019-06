Sécurité alimentaire : Surplus du volume des produits agroalimentaires

Les questions de la sécurité alimentaire et ses enjeux en Afrique du Nord ont été au centre des entretiens qu'ont eus le ministre du Commerce, Saïd Djellab, et le représentant régional de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour l'Afrique du Nord, Philipe Ankers, a indiqué jeudi un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, M. Djellab a présenté un aperçu sur le climat d'affaires en Algérie, qu'il a qualifié de «positif», indiquant que ce pays «a réalisé un surplus en termes de volume des produits agroalimentaires dans diverses filières», ajoute la source. Il a mis en avant, en outre, l'importance des mesures prises par le ministère du Commerce visant à garantir l'approvisionnement et la distribution régulière et continue, citant l'exemple des dernières mesures prises durant le mois de Ramadhan, telles que les marchés de proximité, les prix référentiels, la stratégie d'approvisionnement des marchés dans le Sud, ainsi que le soutien aux activités de transport, en sus de la stratégie nationale des exportations.

Après avoir écouté cet exposé, le coordinateur régional de la FAO, Philipe Ankers, s'est félicité de ces initiatives en les qualifiant de «nouvelles expériences» en Afrique du Nord, exprimant la disponibilité de la FAO à œuvrer pour la vulgarisation de cette expérience aux autres pays de la région. M. Ankers a affirmé également la disponibilité de l'organisation à fournir tout le soutien technique en vue de l'accompagnement et de la contribution aux campagnes de sensibilisation et de communication en ce qui concerne les efforts de lutte contre le gaspillage après la réussite de cette expérience dans certains pays de la région. Enfin, les deux parties sont convenues de poursuivre le travail, en installant une équipe d'experts entre le ministère du Commerce et la FAO, en vue de suivre tous les dossiers de la coopération bilatérale.

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Chérif Omari, s’est entretenu, jeudi à Alger, avec M. Phillipe Ankers, avec lequel il a discuté de la coopération bilatérale et les moyens de son renforcement, a indiqué le ministère, dans un communiqué. Ont pris part à cette rencontre, le représentant de la FAO en Algérie, Nabil Asaf, le Secrétaire général de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO), Mohamed Amine Hamouny, ainsi que des cadres centraux du ministère, a précisé la même source. M. Omari a indiqué que cette entrevue venait appuyer la signature du deuxième cadre de programmation par pays, le 10 juin dernier, entre la FAO et l’Algérie qui définit les priorités de coopération sur les quatre prochaines années (2019-2022). Il a évoqué également plusieurs domaines prioritaires dont l’Algérie aura besoin de l’expertise de la FAO, telles que la réalisation d’un recensement agricole en vue de consolider les évolutions réalisées par le secteur et la préparation d'une prospective sur les prochaines années.

L’autre priorité évoquée par M. Omari est l’amélioration de la production et la productivité du secteur afin de renforcer la sécurité alimentaire du pays. Il s’agit également du développement de la pêche et de l’aquaculture, de l’amélioration de la maîtrise dans le secteur des forêts, en vue d’une exploitation durable des ressources naturelles. Le ministre a évoqué aussi la réalisation des projets d’investissement au profit des jeunes dans l’agriculture, les forêts, la pêche et l’aquaculture, et ce dans le but de créer de la richesse et de l’emploi. La santé animale, l’utilisation des moyens technologiques innovants dans la lutte antiacridienne, la certification de laboratoires relevant du secteur, le domaine sanitaire et phytosanitaire sont autant de domaines que la FAO s’engage à appuyer l’Algérie par son expertise. À ces domaines, s’ajoutent la formation, la lutte contre le gaspillage et la valorisation des produits, a conclu le communiqué du ministère de l'Agriculture.