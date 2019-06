Coopération algéro-américaine : Intérêt grandissant pour un investissement durable

«Le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et les États-Unis a atteint près de 5 milliards de dollars, en 2018», a indiqué, jeudi dernier, l'ambassadeur des États-Unis à Alger, John P. Desrocher. S’exprimant, lors d’une conférence de presse organisée, au pavillon américain, en marge de la 52e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), il a affiché sa pleine satisfaction quant au niveau appréciable des relations bilatérales entre les deux pays, surtout dans le domaine économique. «Je suis très optimiste quant à l'avenir des relations commerciales algéro-américaines», a-t-il précisé. Il a confirmé, à cet effet, le grand intérêt des sociétés américaines pour investir davantage en Algérie. Appuyant ses dires, l’ambassadeur a fait savoir que plusieurs des entreprises américaines ont présenté des demandes d'adhésion à la Chambre algéro-américaine de commerce, pour accéder au marché local. Mettant l’accent sur la FIA, il a indiqué que cette manifestation, qui figure parmi les principales manifestations économiques sur le plan continental, constitue une opportunité idoine pour les sociétés américaines de faire connaître leurs produits et de se rapprocher de leurs homologues algériennes à l'effet de conclure des partenariats et échanger les expertises. Dans ce contexte, il a précisé que le pavillon américain de la FIA-2019 met en exergue la diversité des sociétés économiques algéro-américaines dans divers domaines, indiquant que les entreprises américaines participant à cette manifestation activent dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de l'enseignement, des services, de l'agroalimentaire et des boissons. Le diplomate n’a pas manqué de souligner que les sociétés américaines, qui s'intéressaient essentiellement au secteur des hydrocarbures, accordent actuellement un intérêt à d'autres secteurs en Algérie, à l'instar de l'agriculture, des technologies de l'information et de la communication (TIC), des prestations et de la santé, avant de qualifier le marché algérien de «prometteur». M. Desrocher a précisé que son pays veillait à renforcer ces partenariats, en collaboration avec les entreprises algériennes, pour développer des relations économiques «plus solides». Il a ajouté avoir appelé les investisseurs à «étudier minutieusement le marché algérien». Il dit dans ce sens que les relations commerciales entre l'Algérie et les États-Unis, qui sont «en développent constant, ont réalisé de nombreux succès dans plusieurs secteurs dans les quatre coins de l'Algérie, a souligné l'ambassadeur. «J'ai personnellement constaté les grandes capacités du marché algérien et la prédisposition du monde des affaires algérien à la croissance», a-t-il dit, soulignant la nécessité «d'adopter l'ouverture, le dynamisme et l'innovation, cela étant une clé vers un avenir économique meilleur pour l'Algérie». De son côté, le président du Conseil d'affaires algéro-américain (USABC), Smaïl Chikhoun, a précisé que les petites et moyennes entreprises américaines sont celles qui s'intéressent le plus à l'investissement en Algérie. Il a révélé la conclusion «prochaine» d'un partenariat algéro-américain à Goléa dans le domaine agricole et de l'élevage bovin, ajoutant que d'autres investissements son prévus dans le domaine pharmaceutique.

M. A. Z./APS