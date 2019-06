Encadrement des start-up numériques : Une loi est nécessaire

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a fait savoir, jeudi à Alger, que l'encadrement des start-up numériques, notamment la mise en place d'une stratégie et d'une loi régissant ce genre d'entreprises, sera au centre d'une rencontre organisée prochainement.

S’exprimant en marge d'une Conférence sur le rôle des start-up numériques algériennes dans l'économie nationale, organisée dans le cadre de la 52e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), M. Djellab a précisé que la mise en place d'une stratégie et d'une loi régissant les start-up numériques sera au centre d'un rencontre nationale qui regroupera prochainement les entreprises, start-up et grandes, dans l'objectif de créer une passerelle de coopération entre elles et aller vers une économie nationale numérique. Le ministre a affirmé, dans ce cadre, qu'après le succès de la participation algérienne au salon des start-up VivaTechnolgy, organisé à Paris, grâce aux efforts du ministère du Commerce et des jeunes propriétaires de start-up numériques, il devient «impératif d'accompagner et d'encourager ces jeunes, et mettre à profit leurs idées pour concrétiser davantage d'intégration dans l'économie nationale et créer une économie nationale numérique se veut un devoir». Indiquant que la rencontre d'aujourd'hui se voulait une opportunité pour ces petites entreprises pour soulever leurs préoccupations, le ministre a rappelé que le domaine leur est ouvert pour s'organiser en groupes. «L'Algérie a besoin de développer une économie numérique qui repose sur les expertises nationales jeunes dans ce domaine, sans recourir à l'importation de services de sociétés étrangères», a indiqué M. Djellab, avant d'ajouter que ces «entreprises peuvent constituer une ressource nationale pour la devise hors hydrocarbures, grâce à leur capacité à exporter leurs services vers l'étranger». Le ministre a également mis en avant le rôle de ces entreprises dans la création de nouveaux emplois, qualifiant ces entreprises de «facteur efficace dans le développement de l'économie numérique», rappelant, à ce propos, les nombreuses initiatives ayant été prises en la matière. Toutefois, poursuit le ministre, «il est temps d'organiser ce secteur par l'élaboration d'une loi pour encadrer et développer les start-up numériques». Lors de cette rencontre, quelques expériences de start-up numériques algériennes et leur succès dans la conclusion de contrats avec des entreprises numériques de dimension mondiale ont été présentées, à l'instar de la start-up «Bi Relation» qui a signé un contrat avec l'entreprise scientifique Viber dans le domaine de production de contenus numériques destinés, notamment à la région du Maghreb. La rencontre a également vu la présentation d'une autre expérience concernant une application électronique créée par un étudiant algérien, consistant en la comptabilisation du nombre de pas réalisés au quotidien par l'homme au moyen du téléphone portable et qui a eu un succès mondial, notamment dans le domaine des activités sportives. L'absence d'une économie nationale numérique, particulièrement l'E-paiement, n'a pas permis la commercialisation de cette application. Dans ce cadre, le président d'Algeria Digital Cluster, Mehdi Omarouyache, a appelé à encadrer les start-up numériques et leur permettre de collaborer avec les entreprises économiques et industrielles de gros calibre, pour les faire évoluer vers «la mondialisation».