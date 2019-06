Parlement arabe : Haut sens de responsabilité du peuple

Le Parlement arabe a invité, mercredi dernier, l'ensemble des partis politiques, associations et personnalités nationales à adopter la voie du dialogue inclusif et faire prévaloir la sagesse et l'intérêt national, garants de la sortie de crise et de la concrétisation des aspirations du peuple. Dans un communiqué sur la situation en Algérie publié au terme des travaux de sa 4e séance plénière, le Parlement arabe a salué le caractère pacifique et civilisé des manifestations ainsi que le haut sens de responsabilité dont fait montre le peuple algérien, soucieux de protéger son pays. Dans ce contexte, la même instance a souligné qu'elle «suit avec un grand intérêt ce que traverse l'Algérie depuis le début du Hirak populaire», estimant que l'adoption d'un dialogue inclusif était la voie idéale pour sortir de la crise politique et concrétiser les aspirations du peuple quant aux réformes politiques, économiques et sociales. «Conscient et responsable, le peuple algérien a su montrer son souci de protéger son pays et l'orienter vers un avenir prometteur et prospère», a ajouté le communiqué.

«Le Hirak pacifique et serein donnera naissance à une démocratie réelle, consacrée et approfondie par tous les Algériens, qui aboutira sûrement à l'indépendance de la décision politique nationale», a conclu le Parlement arabe.