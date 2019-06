Oran : Non à la fitna, non au régionalisme !

«Les Algériens khawa khawa», «Non à la fitna !» «Non au régionalisme», ce sont, entre autres, les slogans scandés, hier, par les milliers de manifestants qui ont marché, comme chaque vendredi, de la place du 1er-Novembre (ex- place d’Armes, au ronds-point de la wilaya en passant par la rue Larbi- Benmhidi et boulevard Émir-Abdelkader).

Les pancartes et banderoles déployées pendant la marche ont véhiculé le même message qui fait de l’unité nationale, une ligne rouge à ne pas franchir.

Pendant plus de deux heures, les manifestants ont scandé des slogans d’amour et de solidarité à l’endroit de tous leurs compatriotes dans les quatre coins du pays, insistant sur le caractère égalitaire de tous les citoyens comme l’une des constantes de l’identité algérienne et l’un des fondements de l’État algérien pour lequel plus d’un million et demi de martyrs ont donné leur vie pour sa libération. On note, par ailleurs, que les deux autres principales revendications ayant marqué les marches du vendredi depuis ces dernières semaines, à savoir : la construction d’un état civil et l’application des articles 7 et 8 de la Constitution, qui, disent-ils, restituent la souveraineté au peuple et le départ de tous les symboles du système, ont été fortement reprises. Ainsi, on pouvait lire sur certaines affiches brandies par des manifestants, hier : «Nous marchons et nous allons continuer à marcher pour que vous partiez tous», «Chaâb Yourid Tatnahaou gaâ», «Irhalou Irhalou». Les craintes d’une confiscation du combat, mené par le peuple depuis 18 semaines déjà, ont été largement exprimées par les manifestants qui ont, aussi, dénoncé les tentatives de récupération.A. S.

SIDI BEL-ABBèS

Unis dans la diversité