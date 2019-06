Tizi Ouzou : Consolidation de l’unité nationale

SéTIF

Quand la justice va, tout va

La chaleur torride qui pesait sur la cité d’Ain Fouara en ce 18e vendredi du «Hirak», n’a pas empêché les adeptes de ce mouvement, de moins en moins nombreux, à réinvestir leur espace de revendications et continuer d’appeler comme depuis le début au changement radical et à la mise en œuvre de réformes profondes.

Entre le Parc mall et le siège de la wilaya, les adeptes du «hirak», qui brandissaient l’emblème national ou en étaient drapés comme d’habitude, continuaient ainsi d’agir pacifiquement, sous l’œil avisé de l’excellent service d’ordre assuré par les services de police qui encadraient ce mouvement. Des jeunes et moins jeunes qui sont sortis par ce temps de canicule pour faire preuve de leur attachement à la patrie et rendre une fois encore hommage à l’institution militaire, l’ANP digne héritière de l’Armée de libération nationale non sans faire état de leur détermination à sortir autant de fois qu’il faudra pour se frayer une place dans l’espace de la décision politique et contribuer à construire une Algérie nouvelle forte de ses compétences et son unité. Un mouvement au sein duquel les participants n’ont également pas manqué de prendre acte de cette dynamique d’assainissement engagée par la justice et encourager cette action tendant en la moralisation de la vie publique. «Quand la justice va, tout va ! Ceux qui ont ruiné le pays devront payer de leurs actes et ce n’est que par cette voie que le sacrifice de nos martyrs et leur sang pour la liberté aura un sens et ainsi toujours préserver l’Algérie de tous les abus et de toutes les convoitises internes et externes», souligne Mokhtar, visiblement fier d’avoir pris part à tous les vendredis du Hirak.

«Autant de revendications qui vont dans le sens de l’édification de l’Algérie de demain, fière de sa souveraineté, ses compétences et ses richesses et de tous ces jeunes qui veillent de jour comme de nuit à protéger nos frontières par cette chaleur brûlante», enchaîne Omar drapé de l’emblème national qui qualifie ce hirak de «phase importante que nous devons mettre à profit pour impulser l’Algérie vers des jours meilleurs par notre savoir et les vertus du dialogue. Je crois que ne devons pas rater cette phase et tout faire pour que nous vivions ensemble, en symbiose en Algérie, un seul peuple, une seule patrie».

F. Zoghbi