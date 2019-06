Revalorisation des déchets : 83 femmes en formation à Annaba

Quatre-vingts femmes ont pris part jeudi dernier à une rencontre d’information et de formation sur l’entrepreneuriat féminin pour la création de micro-entreprises de recyclage et de valorisation des déchets dans la wilaya d’Annaba, organisée par la Direction de l’Environnement en collaboration avec l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ). Cette rencontre à laquelle ont assisté des représentants de divers secteurs concernés par l’orientation, le financement et l’accompagnement des projets visant la consolidation du rôle de la femme dans le développement de l’économie locale, a été marquée par la présentation d’exemples réussies de l’Egypte, de la France et du Liban sur la création d’activités productives à partir du recyclage et la valorisation des déchets en plastique et tissu épais (bâche) pour la fabrication de sacs. S’inscrivant dans le cadre des efforts de promotion de la gestion intégrée des déchets et la consolidation du rôle de la femme pour leur revalorisation, cette rencontre constitue une occasion pour ces femmes pour échanger avec les expérimentés dans le domaine de l’entrepreneuriat local et la création d’activités productives en rapport avec la vie quotidienne, selon le directeur de wilaya de l’environnement, Amar Khaber. En plus de la formation dans le domaine de recyclage des déchets, l’agence GIZ assure une «formation technique aux stagiaires sur la réaction et la gestion des micro-entreprises», a-t-on indiqué. Les travaux de cette journée de formation et d’information ont été marqués par l’organisation de trois ateliers sur la conception, la couture et la commercialisation électronique en plus des techniques de création d’entreprise et l’étude de marché. La wilaya d’Annaba s’oriente vers la création d’un pôle pour la revalorisation des déchets prévu dans la commune de Berrahal, ce qui va constituer un début pour la promotion de l’économie locale de recyclage, selon le directeur de wilaya de l’Environnement, qui a fait part d’une vingtaine de projets d’investissement en voie de concrétisation dans le domaine de recyclage et de revalorisation des déchets.