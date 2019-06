Professionnels de la santé : : Maîtrise des équipements

Siemens-Algérie a inauguré, jeudi dernier à Alger, la «Healthcare Academy», son tout nouveau centre de formation destiné aux professionnels de la santé en Algérie. Une action inscrite en «droite ligne» avec la stratégie socio-économique de l’entreprise, notamment dans le domaine de la santé.

A travers le développement des nouvelles technologies dans le domaine de la santé, l’opérateur allemand a tracé comme objectif l’optimisation du diagnostic des pathologies et le traitement des patients, tout en faisant face aux enjeux de productivité. La Division «Healthineers» de Siemens Algérie joue un rôle important dans le secteur de la santé à travers les équipements et les solutions proposés. A ce jour, plus de 8 millions de personnes en bénéficient à travers l’ensemble du territoire national. La formation est un élément indispensable à la maîtrise des équipements.

Dans ce sens, Siemens Algérie élargit son centre de formation «Sitrain» et ouvre la «Healthcare Academy», destinée à entretenir les connaissances des professionnels de la santé et à améliorer leurs compétences qui ont un impact direct sur la santé du patient.

Découvrir les dernières innovations en imagerie médicale, rester à la pointe de la technologie, ainsi que partager un savoir-faire, ne peut avoir qu’un impact « positif » sur le confort du patient et contribuer à « améliorer » le diagnostic pour une « meilleure » prise en charge des différentes pathologies. Pour ce faire, des modules de cours et des ateliers pratiques dédiés au scanner, à l’IRM, à l’échographie et au post-traitement seront proposés aux radiologues et aux technologues. La durée des formations dispensées varie d’une demi-journée à trois jours, selon le besoin exprimé.

La «Healthcare Academy», sera entièrement équipée de stations de «Syngovia» et de simulateurs scanners et IRM, qui serviront à la formation et à la manipulation. De plus, des équipements, tels que des échographes seront aussi mis à disposition des médecins, des radiologues et des technologues.

Dans son intervention lors de la cérémonie d’inauguration, Farouk Benabdoun, directeur général de Siemens Algérie, a indiqué que son groupe est présent en Algérie depuis 1962. «Nous sommes la première société étrangère ayant obtenu son registre de commerce tout juste quelques semaines après l’indépendance», a-t-il précisé, ajoutant que durant toutes ces années, l’entreprise avait contribué, à sa manière, au développement de plusieurs secteurs clés pour l’économie algérienne, dans l’énergie, l’industrie, les transports et bien évidemment la santé, sujet qui « rassemble » aujourd’hui.

Dans son allocution, le responsable de Siemens Algérie dira que depuis 2014, «Siemens Healthineers» a déployé une stratégie « ambitieuse » de développement en Algérie. « Son objectif est d’accompagner les professionnels de la santé par une plus grande proximité et une meilleure adaptabilité aux défis auxquels ils sont confrontés », a-t-il expliqué

Benabdoun soulignera également que la «Healthcare Academy» « renforce » la complémentarité de l’offre de services en Algérie et permettra la formation continue des praticiens de la santé pour les « accompagner » dans la maîtrise de nouvelles applications cliniques, puisque les technologies évoluent en « permanence ».

« Elle permettra également de former rapidement les nouveaux membres qui rejoignent les établissements dédiés à l’imagerie médicale», souligne le DG de Siemens Algérie, qui notera cependant que le programme de formation sera « étoffé » au fur et à mesure pour «s’adapter» aux besoins des clients et «assurer» le développement des connaissances dans le domaine de l’imagerie médicale. Il conclura son intervention en précisant que Siemens Algérie est « résolument orientée vers la montée en compétences de ses équipes locales pour toujours mieux servir les praticiens du secteur de la santé, pour les accompagner dans leur développement, et être au plus près de leurs efforts pour relever les défis».

Mohamed Mendaci