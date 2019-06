Port d’Alger : Des instructions pour faciliter le transit

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba a instruit jeudi les responsables du Port d’Alger aux fins de veiller à la prise en charge des passagers, notamment ceux de la communauté algérienne établie à l'étranger et faciliter le transit des personnes et véhicules durant la saison estivale de 2019, a indiqué un communiqué de ce ministère. Le ministre qui a effectué une visite d'inspection au Port d'Alger pour s'enquérir de la disponibilité des structures portuaires dédiées à l'accueil au niveau des arrivés, notamment les passagers de la communauté algérienne établie à l'étranger, a souligné la nécessité de la coordination entre les différents services portuaires ainsi que la prise de toutes les mesures facilitant le transit des personnes et des véhicules, de et vers le Port d'Alger. Le ministre a inspecté, par la même, un car-ferry accosté au port d'Alger, s'assurant des conditions de transport des personnes et des véhicules. Il a mis l'accent, dans ce sens, sur l'impératif de fournir des prestations à la hauteur des attentes des passagers, de l'embarquement à l'arrivée tout en les accueillant dans les meilleures conditions.

M. Kouraba a appelé l'ensembles des employés de l'Entreprise portuaire d'Alger (EPAL) à consentir davantage d'efforts pour améliorer les services.