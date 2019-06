Anniversaire de l’Accord de paix au Mali : « Beaucoup a été fait », selon le président Keïta

Le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est félicité jeudi des avancées enregistrées dans la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d'Alger et signé à Bamako il y a quatre ans jour pour jour, réitérant l'hommage aux efforts inlassables de médiation internationale dans le cadre de ce processus. Dans un discours prononcé à l'occasion de la célébration du 4e anniversaire de l’Accord pour la paix et la réconciliation, le Président Keïta a souligné qu'"en quatre ans, beaucoup a été fait dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger avec un accompagnement sans faille des partenaires (du Mali), notamment la médiation internationale qui ne ménage aucun effort pour préserver les équilibres du processus". "L’Accord est un instrument pour la paix, la stabilisation et le développement socioéconomique de notre pays. Que l’on n’en doute point! Je m’incline devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés dans la guerre du Mali, cette guerre pour la dignité, l’intégrité, la diversité mais l’unité du Mali", a poursuivi M. Keïta. Parmi les avancées enregistrées dans le cadre de l'Accord signé le 20 juin 2015 entre le gouvernement malien et les groupes politico-militaires du Nord, le président malien cite notamment le retour massif des ex-combattants au sein de l’Armée dans le cadre du DDR (désarmement, démobilisation et réintégration), le retour des milliers de déplacés et réfugiés dans leurs localités. "En ce qui concerne le DDR, il faut noter le démarrage du préenregistrement, en vue de leur formation, de plusieurs centaines d’ex-combattants des mouvements signataires du Mécanisme opérationnel de coordination (MOC). Sur le plan institutionnel et politique, le président Keïta a évoqué l'élaboration d’un projet de révision constitutionnelle par un comité d’experts et qui devrait être enrichi lors d'un dialogue politique inclusif. L'Accord, c’est également, aux yeux du président malien, "un pacte pour le développement socioéconomique du Mali, de tout le Mali, avec un accent particulier sur ses zones les plus sensibles.

Appel à un « sursaut national »

Le président malien a, par ailleurs, appelé ses concitoyens à soutenir l'accord de paix et de réconciliation: "Maliennes et Maliens, l’Accord n’a rien d’antinational. Soutenez-le. Réussissons-ensemble le pari de son application. Renouvelons notre gratitude à nos amis, à nos partenaires, à nos voisins, aux organisations sous-régionales et régionales, à l’ensemble de la communauté internationale, pour l’accompagnement généreux accordé à notre pays qui, il faut le dire, a également été présent partout où il pouvait épauler l’Afrique, le monde, aider à la paix et la stabilité". "Les quatre axes de l’Accord, comme vous le savez, nous permettent à chaque étape, d’évaluer, de manière cohérente, les actions entreprises et de nous projeter dans l’avenir", a-t-il souligné dans son discours. Toutefois, le chef de l’Etat a déploré l’insécurité qui sévit dans le Centre du pays et appelé à un "sursaut national" pour stopper le massacre des populations civiles.