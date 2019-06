L’Iran abat un drone espion américain : Escalade dans le détroit d’Ormuz

La tension dans la région du Golfe est montée d’un cran. L'Iran a annoncé jeudi avoir abattu un «drone espion américain» qui avait violé son espace aérien, dans un contexte de frictions croissantes dans le Golfe faisant redouter l'éclatement d'un conflit ouvert entre Washington et Téhéran.

L’appareil, un modèle Global Hawk (du fabricant américain Northrop Grumman), a été abattu "aux premières heures de la journée", au-dessus de la province côtière d'Hormozgan, dans le Sud de l'Iran, selon un communiqué des Gardiens de la Révolution. Il a été abattu par un "missile" de la force aérospatiale des Gardiens, au large de la côte face au mont Mobarak, "après avoir violé l'espace aérien iranien", ajoute le texte. Selon la télévision d'Etat iranienne, cette zone se trouve dans le comté du port de Jask (sur la mer d'Oman). La télévision d'Etat iranienne a diffusé hier des images de ce qu'elle a présenté comme étant les débris du drone de la Marine américaine. La chaîne IRIB 1 a présenté une courte séquence avec un journaliste interrogeant le général Amirali Hajizadeh, commandant en chef de la branche aérospatiale des Gardiens de la Révolution, devant des débris alignés par terre ou sur des présentoirs. "Les débris flottaient, nous les avons récupérés à la surface dans nos eaux territoriales", a déclaré le général. Selon la télévision, les images ont été tournées dans une "base" des Gardiens de la Révolution. L'Iran a prévenu que la violation de ses frontières constituait une "ligne rouge". Mais pour Washington, l'appareil se trouvait "dans l'espace aérien international" et "les informations iraniennes selon lesquelles l'engin aérien survolait l'Iran sont fausses", écrit le Pentagone dans un communiqué. Selon les Gardiens, le drone avait décollé à "00H14" heure de Téhéran (19H44 GMT jeudi) d'une base américaine sur "la rive sud du golfe Persique", "éteint tous ses dispositifs de reconnaissance", passé le détroit d'Ormuz et mis le cap vers l'Est en direction du port iranien de Chabahar. De même source, l'appareil a été abattu au retour de sa mission après être entré dans l'espace aérien iranien. La violation des frontières iraniennes est la "ligne rouge" à ne pas franchir, a prévenu le général de division Hossein Salami, commandant en chef des Gardiens. "Notre réaction est, et sera catégorique et absolue", a-t-il tonné. "Nous protestons contre toutes les démarches provocatrices qui portent atteinte à l'intégrité territoriale de notre pays", a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Abbas Moussavi, avertissant que "la responsabilité des conséquences éventuelles de ces actions incombera entièrement aux agresseurs".

L'incident survient dans un contexte de tensions exacerbées entre l'Iran et les Etats-Unis. La province d'Hormozgan borde le détroit d'Ormuz, point de passage stratégique pour l'approvisionnement mondial de pétrole. L'armée américaine a intensifié mercredi ses accusations contre l'Iran, qu'elle tient responsable de l'attaque des deux tankers touchés par des explosions le 13 juin en mer d'Oman. Téhéran a nié toute implication dans ces attaques, laissant plutôt entendre qu'il pourrait s'agir d'un coup monté des Etats-Unis pour justifier le recours à la force contre la République islamique. En dépit des affirmations répétées de responsables américains et iraniens selon lesquelles leurs pays respectifs ne cherchent pas la guerre, l'escalade récente des tensions dans le Golfe fait craindre qu'une étincelle ne mette le feu aux poudres.

Donald Trump, dont l’incident intervient en pleine campagne pour la présidentielle de 2020, et tout en dénonçant l'attitude de l'Iran, a évoqué l'hypothèse d'une erreur humaine. "L'Iran a fait une énorme erreur", a lancé, menaçant, le président américain qui s'exprimait depuis le Bureau ovale dans un climat de grande tension entre Washington et Téhéran. "Ce pays n'acceptera pas cela", a mis en garde M. Trump. Interrogé sur une éventuelle réponse américaine, le président américain est resté évasif: "Vous verrez", a-t-il simplement répondu, avant de sembler vouloir faire baisser la température en évoquant la piste d'une erreur faite par quelqu'un de "stupide". "J'ai du mal à croire que cela était délibéré", a-t-il ajouté. Mais pour l’instant, Washington et Téhéran se livrent à une guerre de communication sur la localisation exacte du drone de l'US Navy au moment de la frappe. Selon le Pentagone, le drone se trouvait à 34 km des côtes iraniennes et n'avait "à aucun moment" violé l'espace aérien iranien. Le Pentagone a publié dans la soirée une carte de la trajectoire du drone, qui le montre dans les eaux internationales ou omanaises, mais jamais dans les eaux iraniennes. Le commandement central des forces américaines affirme que le drone a été abattu par un missile sol-air iranien au-dessus du détroit d'Ormuz. Ce détroit est un point de passage stratégique pour l'approvisionnement mondial de pétrole, près duquel deux tankers ont été attaqués le 13 juin, environ un mois après des sabotages contre quatre navires à l'entrée du Golfe.

Marche arrière

En dépit des affirmations répétées des Etats-Unis et de l'Iran selon lesquelles ils ne cherchent pas la guerre, l'escalade fait craindre qu'une étincelle ne mette le feu aux poudres. "Les Etats-Unis disent qu'ils n'excluent pas un recours à la force (...). Cela serait une catastrophe pour la région", a déclaré le président russe Vladimir Poutine. La veille, le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas a estimé que "le risque de guerre dans le Golfe" n'était "pas écarté".

Cet incident marque un nouveau tournant dans la guerre psychologique et l’escalade des tensions entre les deux pays et fait craindre un conflit ouvert au Moyen-Orient. Ce nouvel accès de fièvre apparaît comme une nouvelle conséquence de la politique de "pression maximale" conduite par le président américain depuis son arrivée au pouvoir. Selon le New York Times, Donald Trump avait initialement approuvé des frappes contre des cibles iraniennes avant de faire machine arrière. Le quotidien américain précise que le président américain avait initialement approuvé des frappes de représailles contre "une poignée de cibles iraniennes, comme des radars et des batteries de missiles". "La première phase de l'opération avait commencé lorsqu'elle a été annulée", ajoute le journal en citant un haut responsable du gouvernement. "Les avions étaient en l'air et les navires en position mais n'avaient encore tiré aucun missile quand l'ordre d'arrêter est tombé". La Maison Blanche et le Pentagone ont refusé de commenter cette information. Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde contre "une catastrophe" en cas de recours à la force des Etats-Unis contre Téhéran. "Les Etats-Unis disent qu'ils n'excluent pas un recours à la force (...). Cela serait une catastrophe pour la région. Cela provoquerait une flambée des violences et la hausse du nombre des réfugiés", a déclaré M. Poutine. "Les conséquences seraient tristes aussi pour ceux qui feraient une telle tentative", a-t-il estimé. Une crainte partagée par nombre d’experts qui redoutent " un conflit devenant facilement hors de contrôle".

M. T.